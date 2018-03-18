Путін зрадіє будь-якому результату, аби лишитися президентом

Президент РФ Володимир Путін у неділю зранку проголосував на виборах глави держави.

Як повідомляє РИА Новости, Путін традиційно прийшов на виборчу дільницю 2151, розташовану в Російській академії наук у Москві.

Після голосування, відповідаючи на питання журналістів, який відсоток голосів буде вважати для себе успішним, Путін сказав: "Будь-який. Який дає право виконувати посаду президента".

Відповідаючи на питання, чи важко йому було зробити вибір чи голосував через не можу, Путін сказав: "Чому через не можу? Я впевнений у правильності тієї програми, яку пропоную для країни".

Як відомо, на посаду президента РФ претендують 8 кандидатів.

Серед них самовисуванець - президент РФ Володимир Путін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, бізнес-омбудсмен і голова "Партии роста" Борис Титов, кандидат від "Гражданской инициативы" Ксенія Собчак, кандидат від "Коммунистов России" Максим Сурайкін, кандидат від "Российского общенародного союза" Сергій Бабурін і лідер "Яблока" Григорій Явлінський.

Голосування на виборах завершиться о 21:00 мск в неділю, коли закриються останні виборчі дільниці в найзахіднішому регіоні країни - Калінінградській області.

Попередні підсумки голосування ЦВК Росії підведе о 10:00 за московським часом 19 березня.

Вибори в РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму.

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.