Путин обрадуется любому результату, лишь бы остаться президентом

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства.

Как сообщает РИА "Новости", Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук в Москве.

После голосования, отвечая на вопрос журналистов, какой процент голосов будет считать для себя успешным, Путин сказал: "Любой. Что даёт право исполнять должность президента".

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, Путин сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Как известно, на пост президента РФ претендуют 8 кандидатов.

Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Голосование на выборах завершится в 21:00 мск в воскресенье, когда закроются последние избирательные участки в самом западном регионе страны - Калининградской области.

Предварительные итоги голосования ЦИК России подведет в 10:00 по московскому времени 19 марта.

"Выборы" президента РФ проходят 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.