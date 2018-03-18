У центрі Києва в Музейному провулку поліція заблокувала представників "Руху нових сил", які планували виїхати автопробігом до маєтку президента Петра Порошенка у смт.Козин.

Зокрема правоохоронці перекрили виїзд з провулку в напрямку Європейської площі.

Учасники акції розмовляють з поліцією та вмовляють правоохоронців звільнити дорогу. Також вони питають у правоохоронців, чому на шоломах в них немає номерів та просять показати жетони.

Окрім того у "РНС" заявили, що поліція затримала ще одного учасника Руху Юрія Тебенка, і його доправляють до Шевченківського відділку поліції.

"Його звинувачують у тому, що він - один з організаторів розбору конструкцій на Майдані", - зазначили в РНС.

"Напередодні, коли активісти намагались встановити сцену (на Майдані - ред.) для маршу, поліцейські затримали водія вантажівки з частинами сцени і активіста Ігоря Терещенка", - заявили в РНС.

Як відомо, напередодні пізно ввечері поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані Незалежності для проведення акції 18 березня. Правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників РНС на Європейській площі біля готелю "Дніпро".