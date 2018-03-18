У Музейному провулку поліція заблокувала авто учасника акції "Руху нових сил", який планував виїхати автопробігом до маєтку президента Петра Порошенка у смт.Козин.

Зокрема правоохоронці перекрили виїзд з провулку в напрямку Європейської площі.

Учасники акції розмовляли з поліцією та вмовляли правоохоронців звільнити дорогу. Також вони питали у правоохоронців, чому на шоломах в них немає номерів та просили показати жетони.

Йдеться, зокрема, про машину Сергія Коби, якому правоохоронці раніше повідомили про порушення ПДР, яке він здійснив вдень 18 березня. Авто Коби стояло на Європейській площі, а кілька патрульних авто перекривали йому подальший рух. Згодом з Європейської площі Коба переїхав до Музейного провулку, де його машині у подальшому не дали виїхати поліцейські.

Як уточнив речник Нацполіції Ярослав Тракало, на Європейській площі водію повідомили про порушення ПДР та просили надати документи для складання адмінпротоколу, однак він поїхав від поліцейських, які згодом його наздогнали. За порушення вимог правоохоронців на нього, окрім протоколу за проїзд пішоходною частиною, буде складено ще протокол за невиконання зупинки на вимогу поліції - ч.1 ст.122 и ст.122-2, п.2.4 КУАп.

На відео, яке є у розпорядженні УП, видно, що машина Коби заїжджає на тротуар, звернувши туди з дороги, і рухається пішохідною частиною.

Разом з тим у "РНС" заявили, що поліція затримала ще одного учасника Руху Юрія Тебенка, і його доправляють до Шевченківського відділку поліції.

"Його звинувачують у тому, що він - один з організаторів розбору конструкцій на Майдані", - зазначили в РНС.

"Напередодні, коли активісти намагались встановити сцену (на Майдані - ред.) для маршу, поліцейські затримали водія вантажівки з частинами сцени і активіста Ігоря Терещенка", - заявили в РНС.

Як відомо, напередодні пізно ввечері поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані Незалежності для проведення акції 18 березня. Правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників РНС на Європейській площі біля готелю "Дніпро".