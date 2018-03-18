Поліція заблокувала учасників автопробігу до маєтку Порошенка
У центрі Києва в Музейному провулку поліція заблокувала представників "Руху нових сил", які планували виїхати автопробігом до маєтку президента Петра Порошенка у смт.Козин.
Зокрема правоохоронці перекрили виїзд з провулку в напрямку Європейської площі.
Учасники акції розмовляють з поліцією та вмовляють правоохоронців звільнити дорогу. Також вони питають у правоохоронців, чому на шоломах в них немає номерів та просять показати жетони.
Окрім того у "РНС" заявили, що поліція затримала ще одного учасника Руху Юрія Тебенка, і його доправляють до Шевченківського відділку поліції.
"Його звинувачують у тому, що він - один з організаторів розбору конструкцій на Майдані", - зазначили в РНС.
"Напередодні, коли активісти намагались встановити сцену (на Майдані - ред.) для маршу, поліцейські затримали водія вантажівки з частинами сцени і активіста Ігоря Терещенка", - заявили в РНС.
Як відомо, напередодні пізно ввечері поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані Незалежності для проведення акції 18 березня. Правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників РНС на Європейській площі біля готелю "Дніпро".
У РНС заявили, що заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня вони подали ще 6 березня. Про дозвіл на встановлення сцени в РНС не уточнили.
Згодом поліція вивезла з Європейської площі вантажівку РНС, у партії заявили, що правоохоронці викрали їхній вантажний автомобіль та у зв’язку з цим звернулися до глави МВС Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.
18 березня представники та прихильники РНС зібралися на Майдані на акцію з вимогою відставки Петра Порошенка та ухвалення нового закону про вибори. Після акції вони планували вирушити автопробігом до маєтку Порошенка у Козині.
Під час акції вони почали розбирати металеві конструкції, встановлені біля Стели Незалежності, на місці металевого риштування планується встановити сцену з колонками.
Поліція у ситуацію не втручалася. "Ми забезпечуємо правопорядок і фіксуємо усі дії (учасників акції). Затриманих наразі немає", - повідомили у ГУ Нацполіції Києва.