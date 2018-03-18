Полиция заблокировала участников автопробега к дому Порошенко

1847 просмотров
Воскресенье, 18 марта 2018, 15:24

В центре Киева в Музейном переулке полиция заблокировала представителей "Руха новых сил", которые планировали выехать автопробегом к имению президента Петра Порошенко в смт.Козин.

В частности, правоохранители перекрыли выезд из переулка в направлении Европейской площади.

Участники акции разговаривают и спортят с полицией и уговаривают правоохранителей освободить дорогу. Также они спрашивают у правоохранителей, почему на шлемах у них нет номеров и просят показать жетоны.

Кроме того, в "РНС" заявили, что полиция задержала еще одного участника "Руха" Юрия Тебенко, его доставляют в Шевченковское отделение полиции.

"Его обвиняют в том, что он - один из организаторов разбора конструкций на Майдане", - заявили в РНС. 

"Накануне, когда активисты пытались установить сцену (на Майдане - ред.) для марша, полицейские задержали водителя грузовика с частями сцены и активиста Игоря Терещенко", - заявили в РНС. 

Как известно, накануне поздно вечером полиция задержала активистов "Руха новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане Незалежности для проведения акции 18 марта. Правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей РНС на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

В РНС заявили, что заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана Незалежности 18 марта они подали еще 6 марта. О разрешении на установку сцены в РНС не уточнили.

Позже полиция вывезла с Европейской площади грузовик РНС, в партии заявили, что правоохранители похитили их грузовой автомобиль и в связи с этим обратились к главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.

18 марта представители и сторонники РНС собрались на Майдане на акцию с требованием отставки Петра Порошенко и принятия нового закона о выборах. После акции они планировали отправиться автопробегом к дому Порошенко в Козине.

Во время акции они начали разбирать металлические конструкции, установленные возле Стеллы Независимости, на месте лесов планируется установить сцену с колонками.

Полиция в ситуацию не вмешивалась. "Мы обеспечиваем правопорядок и фиксируем все действия (участников акции). Задержанных в настоящее время нет", - сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Киев Порошенко Саакашвили акции
powered by lun.ua
По теме
Участники акции РНС разобрали металлические конструкции возле Стеллы 18 марта 2018, 13:15
На Майдане собрались участники акции РНС "за отставку Порошенко" 18 марта 2018, 12:21
В Киеве в воскресенье изменили движение троллейбусов и автобусов 18 марта 2018, 10:35
Все новости
Главные новости
Грицак о тайном изоляторе СБУ: Не лейте воду на чужие жернова
"Панамские документы": Mossack Fonseca закрывается
Участники акции РНС разобрали металлические конструкции возле Стеллы
На Майдане собрались участники акции РНС "за отставку Порошенко"
Все новости
психология

"Из того, как владелец держит поводок, видно, что не так с собакой" – зоопсихолог

Что интересного рассказать детям о Марсе