В центре Киева в Музейном переулке полиция заблокировала представителей "Руха новых сил", которые планировали выехать автопробегом к имению президента Петра Порошенко в смт.Козин.

В частности, правоохранители перекрыли выезд из переулка в направлении Европейской площади.

Участники акции разговаривают и спортят с полицией и уговаривают правоохранителей освободить дорогу. Также они спрашивают у правоохранителей, почему на шлемах у них нет номеров и просят показать жетоны.

Кроме того, в "РНС" заявили, что полиция задержала еще одного участника "Руха" Юрия Тебенко, его доставляют в Шевченковское отделение полиции.

"Его обвиняют в том, что он - один из организаторов разбора конструкций на Майдане", - заявили в РНС.

"Накануне, когда активисты пытались установить сцену (на Майдане - ред.) для марша, полицейские задержали водителя грузовика с частями сцены и активиста Игоря Терещенко", - заявили в РНС.

Как известно, накануне поздно вечером полиция задержала активистов "Руха новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане Незалежности для проведения акции 18 марта. Правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей РНС на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

В РНС заявили, что заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана Незалежности 18 марта они подали еще 6 марта. О разрешении на установку сцены в РНС не уточнили.

Позже полиция вывезла с Европейской площади грузовик РНС, в партии заявили, что правоохранители похитили их грузовой автомобиль и в связи с этим обратились к главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.

18 марта представители и сторонники РНС собрались на Майдане на акцию с требованием отставки Петра Порошенко и принятия нового закона о выборах. После акции они планировали отправиться автопробегом к дому Порошенко в Козине.

Во время акции они начали разбирать металлические конструкции, установленные возле Стеллы Независимости, на месте лесов планируется установить сцену с колонками.

Полиция в ситуацию не вмешивалась. "Мы обеспечиваем правопорядок и фиксируем все действия (участников акции). Задержанных в настоящее время нет", - сообщили в ГУ Нацполиции Киева.