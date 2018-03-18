В Музейном переулке полиция заблокировала авто участника акции "Руха новых сил", который планировал выехать автопробегом к дому президента Петра Порошенко в смт.Козин.

В частности, правоохранители перекрыли выезд из переулка в направлении Европейской площади.

Участники акции разговаривали и спорили с полицией, прося правоохранителей освободить дорогу. Также они спрашивали у полицейских, почему на шлемах у них нет номеров и просили показать жетоны.

Речь, в частности, идет о машине Сергея Кобы, которому правоохранители ранее сообщили о нарушении ПДД, которое он совершил днем 18 марта. Авто Кобы стояло на Европейской площади, а несколько патрульных авто перекрывали ему дальнейшее движение. Позже с Европейской площади Коба переехал в Музейный переулок, где его машине в дальнейшем не дали выехать полицейские.

Как уточнил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, на Европейской площади водителю сообщили о нарушении ПДД и просили предоставить документы для составления админпротокола, однако он уехал от полицейских, которые позже его догнали. За нарушение требований правоохранителей на него, кроме протокола за проезд по пешеходной части, будет составлен еще протокол за невыполнение остановки по требованию полиции - ч.1 ст. 122 и ст.122-2, п.2.4 КУАп.

На видео, которое есть в распоряжении УП, видно, что машина Кобы заезжает на тротуар, свернув туда с дороги, и движется по пешеходной части.

Вместе с тем в "РНС" заявили, что полиция задержала еще одного участника "Руха" Юрия Тебенко, его доставляют в Шевченковское отделение полиции.

"Его обвиняют в том, что он - один из организаторов разбора конструкций на Майдане", - заявили в РНС.

"Накануне, когда активисты пытались установить сцену (на Майдане - ред.) для марша, полицейские задержали водителя грузовика с частями сцены и активиста Игоря Терещенко", - заявили в РНС.

Как известно, накануне поздно вечером полиция задержала активистов "Руха новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане Незалежности для проведения акции 18 марта. Правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей РНС на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

В РНС заявили, что заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана Незалежности 18 марта они подали еще 6 марта. О разрешении на установку сцены в РНС не уточнили.

Позже полиция вывезла с Европейской площади грузовик РНС, в партии заявили, что правоохранители похитили их грузовой автомобиль и в связи с этим обратились к главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.

18 марта представители и сторонники РНС собрались на Майдане на акцию с требованием отставки Петра Порошенко и принятия нового закона о выборах. После акции они планировали отправиться автопробегом к дому Порошенко в Козине.

Во время акции они начали разбирать металлические конструкции, установленные возле Стеллы Независимости, на месте лесов планируется установить сцену с колонками.

Полиция в ситуацию не вмешивалась. "Мы обеспечиваем правопорядок и фиксируем все действия (участников акции). Задержанных в настоящее время нет", - сообщили в ГУ Нацполиции Киева.