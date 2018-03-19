Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді можуть дещо обмежити недоторканність нардепів

Понеділок, 19 березня 2018, 12:13
У Раді можуть дещо обмежити недоторканність нардепів

До Верховної Ради внесли законопроект, що регулює порядок доступу громадян до парламенту.  

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.  

Авторами законопроекту виступили усі лідери фракцій.

Один із авторів, нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв в коментарі Українській правді розповів, що такий законопроект є "світовою практикою". 

"Проект регулює порядок доступу до таких установ, як парламент, кабінет міністрів, тощо", - сказав Соболєв.

"Цей законопроект узаконює проходження через раму народних депутатів, як це робиться в аеропортах заради безпеки. Якщо у депутат є зброя, навіть іменна, депутат не має права заходити в сесійну залу чи будь-яку державну установу крім судів", - сказав він.

За словами Соболєва, якщо така зброя є, депутат має залишити її в сейфах, які будуть розміщені біля входів.

На уточнююче питання, що буде в тому випадку, якщо рамка покаже, що депутат має при собі зброю, то чи матиме право охорона силою її вилучити, Соболєв уточнив: "Цю людину просто не пропустять – доступ буде заборонений".

Він додав, що те саме стосуватиметься охоронців депутата.

Крім того, Соболєв наголосив, що на жаль, законопроект не стосується судів, бо там охорону здійснює інший державний орган.

"Тому зараз терміново готуються поправки, що до іншого закону, щоб зробити так само з судами", - додав Соболєв.

Як відомо, 15 березня із Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.

Оксана Коваленко, Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаСавченко Надія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: