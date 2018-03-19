В Раде планируют впускать нардепов только через рамки

В Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан к парламенту.



Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.



Авторами законопроекта выступили все лидеры фракций.



Один из авторов, нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев в комментарии Украинской правде рассказал, что такой законопроект является "мировой практикой".



"Проект регулирует порядок доступа к таким учреждениям, как парламент, кабинет министров и т.д.", - сказал Соболев.



"Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов", - сказал он.



По словам Соболева, если такое оружие есть, депутат должен оставить ее в сейфах, которые будут размещены у входов.



На уточняющий вопрос, имеет ли право охрана силой изъять оружие в том случае, если рамка покажет, что депутат имеет его при себе, Соболев уточнил: "Этого человека просто не пропустят - доступ будет запрещен".



Он добавил, что то же будет касаться охранников депутата.



Кроме того, Соболев отметил, что, к сожалению, законопроект не касается судов, там охрану осуществляет другой государственный орган.



"Поэтому сейчас срочно готовятся поправки, в другой закон, чтобы сделать так же с судами", - добавил Соболев.



Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.