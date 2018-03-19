В Раде планируют впускать нардепов только через рамки

2171 просмотр
Понедельник, 19 марта 2018, 13:13

В Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан к парламенту.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Авторами законопроекта выступили все лидеры фракций.

Один из авторов, нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев в комментарии Украинской правде рассказал, что такой законопроект является "мировой практикой".

"Проект регулирует порядок доступа к таким учреждениям, как парламент, кабинет министров и т.д.", - сказал Соболев.

"Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов", - сказал он.

По словам Соболева, если такое оружие есть, депутат должен оставить ее в сейфах, которые будут размещены у входов.

На уточняющий вопрос, имеет ли право охрана силой изъять оружие в том случае, если рамка покажет, что депутат имеет его при себе, Соболев уточнил: "Этого человека просто не пропустят - доступ будет запрещен".

Он добавил, что то же будет касаться охранников депутата.

Кроме того, Соболев отметил, что, к сожалению, законопроект не касается судов, там охрану осуществляет другой государственный орган.

"Поэтому сейчас срочно готовятся поправки, в другой закон, чтобы сделать так же с судами", - добавил Соболев.

Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Верховная Рада Савченко
powered by lun.ua
По теме
Парубий: Каждый вторник я унижаюсь на всю Украину 19 марта 2018, 13:41
Порошенко предложил Раде изменить закон о гражданстве 19 марта 2018, 13:40
Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит представление на Савченко 19 марта 2018, 13:38
Все новости
Главные новости
Порошенко предложил Раде изменить закон о гражданстве
В Раде планируют впускать нардепов только через рамки
Волошин перед смертью говорил с медиками "скорой"
Стало известно, когда комитет Рады рассмотрит представления на Савченко
Все новости
Фото

15 фото, которые разрушат стереотипы о несчастных женщинах в хиджабах

Опыт

"Качественную кофейню не определить за внешним видом" - Слава Бабич, кофейный чемпион мира