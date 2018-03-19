В Раде планируют впускать нардепов только через рамки
В Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан к парламенту.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Авторами законопроекта выступили все лидеры фракций.
Один из авторов, нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев в комментарии Украинской правде рассказал, что такой законопроект является "мировой практикой".
"Проект регулирует порядок доступа к таким учреждениям, как парламент, кабинет министров и т.д.", - сказал Соболев.
"Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов", - сказал он.
По словам Соболева, если такое оружие есть, депутат должен оставить ее в сейфах, которые будут размещены у входов.
На уточняющий вопрос, имеет ли право охрана силой изъять оружие в том случае, если рамка покажет, что депутат имеет его при себе, Соболев уточнил: "Этого человека просто не пропустят - доступ будет запрещен".
Он добавил, что то же будет касаться охранников депутата.
Кроме того, Соболев отметил, что, к сожалению, законопроект не касается судов, там охрану осуществляет другой государственный орган.
"Поэтому сейчас срочно готовятся поправки, в другой закон, чтобы сделать так же с судами", - добавил Соболев.
Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.