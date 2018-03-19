Парубій припускає, що закон про Антикорупційний суд ухвалять до Великодня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що до травня парламент ухвалить законопроект про Антикорупційний суд.

Про це він сказав на брифінгу 19 березня.

Парубій зазначив, що поточний тиждень пленарний – і перед Великоднем буде ще один пленарний тиждень. "У Чистий четвер ми традиційно приймаємо важливі рішення", – сказав спікер з усміхом.

"Поправки до закону про Антикорупційний суд було завершено лише минулого четверга. Я думаю, що комітет невідкладно зможе його розглянути… Я сподіваюся, що ми зможемо вийти на прийняття закону або безпосередньо перед Великоднем, якщо комітет ухвалить рішення, або одразу на тижня після Великодня", – сказав Парубій.

"До початку травня однозначно. Але думаю, що є шанс це зробити або в першій декаді квітня, або в другій декаді квітня, коли буде другий сесійний тиждень", – заявив він.

"Це буде залежати від того, наскільки кропіткою буде робота комітету. Але я сповнений рішучості, що цей законопроект має невідкладно стати на розгляд Верховної Ради – і не буде жодних затягувань із розглядом", – додав голова парламенту.

Щодо виборчого законодавства Парубій сказав, що є "рекордна кількість правок" – а комітет правової політики фізично не справляється з усіма нагальними законопроектами. Але спікер сподівається, що й його розглянуть у комітеті у максимально стислі терміни.

Як відомо, створити антикорупційний суд від української влади вимагали і активісти, і міжнародне співтовариство.

22 грудня 2017 року президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

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1 березня 2018 року народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

Порошенко заявив, що не допустить зволікання з голосуванням за законопроект у другому читанні.