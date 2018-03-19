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Парубій припускає, що закон про Антикорупційний суд ухвалять до Великодня

Понеділок, 19 березня 2018, 14:41

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що до травня парламент ухвалить законопроект про Антикорупційний суд.

Про це він сказав на брифінгу 19 березня.

Парубій зазначив, що поточний тиждень пленарний – і перед Великоднем буде ще один пленарний тиждень. "У Чистий четвер ми традиційно приймаємо важливі рішення", – сказав спікер з усміхом.  

"Поправки до закону про Антикорупційний суд було завершено лише минулого четверга. Я думаю, що комітет невідкладно зможе його розглянути… Я сподіваюся, що ми зможемо вийти на прийняття закону або безпосередньо перед Великоднем, якщо комітет ухвалить рішення, або одразу на тижня після Великодня", – сказав Парубій.

"До початку травня однозначно. Але  думаю, що є шанс це зробити або в першій декаді квітня, або в другій декаді квітня, коли буде другий сесійний тиждень", – заявив він.

"Це буде залежати від того, наскільки кропіткою буде робота комітету. Але я сповнений рішучості, що цей законопроект має невідкладно стати на розгляд Верховної Ради – і не буде жодних затягувань із розглядом", – додав голова парламенту.

Щодо виборчого законодавства Парубій сказав, що є "рекордна кількість правок" – а комітет правової політики фізично не справляється з усіма нагальними законопроектами. Але спікер сподівається, що й його розглянуть у комітеті у максимально стислі терміни.

Як відомо, створити антикорупційний суд від української влади вимагали і активісти, і міжнародне співтовариство.

22 грудня 2017 року президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

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1 березня 2018 року народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

Порошенко заявив, що не допустить зволікання з голосуванням за законопроект у другому читанні.

Олена Рощенко, УП
Теми: Антикорупційний судзаконодавствоВерховна РадаПарубій
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