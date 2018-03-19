Парубий допускает, что закон об Антикоррупционном суде примут до Пасхи

Глава Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что до мая парламент примет законопроект об Антикоррупционном суде.



Об этом он сказал на брифинге 19 марта.



Парубий отметил, что текущая неделя пленарная – и перед Пасхой будет еще одна пленарная неделя. "В Чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения", – сказал спикер с улыбкой.



"Поправки к закону об Антикоррупционном суде были завершены только в прошлый четверг. Я думаю, что комитет безотлагательно сможет его рассмотреть... Я надеюсь, что мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу на неделе после Пасхи", – сказал Парубий.



"К началу мая однозначно. Но думаю, что есть шанс это сделать или в первой декаде апреля, или во второй декаде апреля, когда будет вторая сессионная неделя", – заявил он.



"Это будет зависеть от того, насколько кропотливой будет работа комитета. Но я полон решимости, что этот законопроект должен безотлагательно стать на рассмотрение Верховной Рады – и не будет никаких затягиваний с рассмотрением", – добавил глава парламента.



По поводу избирательного законодательства Парубий сказал, что есть "рекордное количество правок" – а комитет правовой политики физически не справляется со всеми насущными законопроектами. Но спикер надеется, что и он будет рассмотрен в комитете в максимально сжатые сроки.

Как известно, создать антикоррупционный суд от украинских властей требовали и активисты, и международное сообщество.

22 декабря 2017 года президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

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1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Порошенко заявил, что не допустит промедления с голосованием за законопроект во втором чтении.