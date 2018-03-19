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Парубий допускает, что закон об Антикоррупционном суде примут до Пасхи

Понедельник, 19 марта 2018, 14:41

Глава Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что до мая парламент примет законопроект об Антикоррупционном суде.

Об этом он сказал на брифинге 19 марта.

Парубий отметил, что текущая неделя пленарная – и перед Пасхой будет еще одна пленарная неделя. "В Чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения", – сказал спикер с улыбкой.

"Поправки к закону об Антикоррупционном суде были завершены только в прошлый четверг. Я думаю, что комитет безотлагательно сможет его рассмотреть... Я надеюсь, что мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу на неделе после Пасхи", – сказал Парубий.

"К началу мая однозначно. Но думаю, что есть шанс это сделать или в первой декаде апреля, или во второй декаде апреля, когда будет вторая сессионная неделя", – заявил он.

"Это будет зависеть от того, насколько кропотливой будет работа комитета. Но я полон решимости, что этот законопроект должен безотлагательно стать на рассмотрение Верховной Рады – и не будет никаких затягиваний с рассмотрением", – добавил глава парламента.

По поводу избирательного законодательства Парубий сказал, что есть "рекордное количество правок" – а комитет правовой политики физически не справляется со всеми насущными законопроектами. Но спикер надеется, что и он будет рассмотрен в комитете в максимально сжатые сроки.

Как известно, создать антикоррупционный суд от украинских властей требовали и активисты, и международное сообщество.

22 декабря 2017 года президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

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1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Порошенко заявил, что не допустит промедления с голосованием за законопроект во втором чтении.

Алена Рощенко, УП
Темы: Антикоррупционный судзаконодательствоВерховная РадаПарубий
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