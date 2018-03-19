Крисін з'явився до суду без адвоката – засідання перенесли

Апеляційний суд Києва переніс на 2 квітня розгляд апеляції прокуратури на умовний на для керівника "тітушок" Юрія Крисіна у справі вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Про це інформує у понеділок "Громадське ТБ".

Зазначається, що Крисін прийшов на засідання суду без адвокатів і заявив, що в нього завершився договір із захисником, який представляв його інтереси, а з новим він ще не уклав договір.

Крисін також заявив, що 1 березня не з'явився на засідання, тому що не отримав копії апеляційних скарг і не був повідомлений.

Прокурор Олексій Донський, зі свого боку, повідомив, що Крисін не міг не знати про засідання 1 березня, – йому надсилали письмове повідомлення.

Водночас прохання журналістів показати обіцяні документи з медзакладу Крисін проігнорував.

Сторона обвинувачення та потерпілі вважають, що Крисін умисно затягує процес.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

Прокуратура та потерпілі оскаржили це рішення.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебував Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Лікарі заявили, що Крисіна 23 лютого направили до дитячого відділення Інституту серця через брак місця у дорослому.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду.