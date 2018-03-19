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Крысин явился в суд без адвоката – заседание перенесли

Понедельник, 19 марта 2018, 15:37

Апелляционный суд Киева перенес на 2 апреля рассмотрение апелляции прокуратуры на условный срок для руководителя "титушек" Юрия Крысина по делу убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Об этом сообщает в понедельник "Громадське ТВ".

Отмечается, что Крысин пришел на заседание суда без адвокатов и заявил, что у него завершился контракт с защитником, который представлял его интересы, а с новым он еще не заключил договор.

Крысин также заявил, что 1 марта не явился на заседание, поскольку не получил копии апелляционных жалоб и не был уведомлен.

Прокурор Алексей Донской, со своей стороны, сообщил, что Крысин не мог не знать о заседании 1 марта - ему присылали письменное сообщение.

В то же время просьбу журналистов показать обещанные документы из медучреждения Крысин проигнорировал.

Сторона обвинения и потерпевшие считают, что Крысин умышленно затягивает процесс.

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. 

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Веремия убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Решение Шевченковского суда обжалуют прокурор и потерпевшие.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Врачи заявили, что Крысина 23 февраля направили в детское отделение Института сердца из-за нехватки места во взрослом.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд.

Темы: титушкиКиевсуд
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