Матіос розповів про закінчення розслідування у провадженні "податкових майданчиків"

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про закінчення розслідування у провадженні "податкових майданчиків" екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це він написав у Facebook і додав скріншот довідки про закінчення слідства у справі.

"Мої підлеглі вперше у сучасній історії України розслідували велику економічну справу про злочинну організацію до логічного і законного кінця", - наголосив він.

"14.03.2018 року ГВП закінчено розслідування кримінальне провадження про "податкові майданчики" відносно злочинної організації підозрюваного Клименка та інших 52-х підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів України", - йдеться в опублікованій Матіосом довідці.

У ній зазначається, що у кримінальному провадженні притягнуто 52 підозрюваних, однак 25 з них перебувають у розшуку.

Загальна сума встановлених слідством збитків склала понад 104 мільярда гривень. А загальна сума внесених підозрюваними застав склала понад 74 мільйона гривень.

Зазначається, що під час слідства укладено 2 угоди про визнання підозрюваними винуватості, згідно з яким відшкодовано 26 мільйонів гривень збитків.

Крім того, в опублікованій довідці розповідається про арешт майна на 6,9 мільярдів гривень, вилучення 4,4 мільйонів доларів, 9,8 мільйонів гривень, 7,2 тисяч євро та арешт 5 мільйонів доларів на рахунках.

"Слідством Головної військової прокуратури завдяки тісній співпраці з Департаментом захисту економіки Національної поліції МВС менше ніж за 10 місяців у законний спосіб зібрано багаточисельні докази існування та функціонування злочинної організації під керівництвом Клименка з числа високопосадовців Міністерства доходів і зборів", - зазначається у документі.

52-м підозрюваним оголошено за ч.1 ст. 225, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Як відомо, 24 травня 2017 року правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції.

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

Глава МВС Арсен Аваков 26 травня заявив, що загальна сума застави підозрюваних у справі про "майданчики Клименка" складає 350 мільйонів гривень.

За словами військового прокурора Анатолія Матіоса, обшуки проводилися щодо керівництва податкових адміністрацій низки областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Під вартою перебувають 9 підозрюваних, ще 13 внесли застави на суму понад 37 млн гривень, а 2 випустили під особисті зобов’язання.