Матиос рассказал об окончании расследования в производстве "налоговых площадок"

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил об окончании расследования в производстве "налоговых площадок" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом он написал в Facebook и добавил скриншот справки об окончании следствия по делу.

"Мои подчиненные впервые в современной истории Украины расследовали большое экономическое дело о преступной организации до логического и законного конца", - подчеркнул он.

"14.03.2018 года ГВП закончено расследование уголовное производство о "налоговых площадках" в отношении преступной организации подозреваемого Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов Украины", - говорится в опубликованной Матиосом справке.

В ней отмечается, что в уголовном производстве привлечено 52 подозреваемых, однако 25 из них находятся в розыске.

Общая сумма установленных следствием ущерба составила более 104 миллиарда гривен. А общая сумма внесенных подозреваемыми застал составила более 74 миллиона гривен.

Отмечается, что во время следствия заключено 2 соглашения о признании подозреваемыми виновности, согласно которому возмещено 26 миллиона гривен убытков.

Кроме того, в опубликованной справке рассказывается об аресте имущества на 6,9 миллиардов гривен, изъятии 4,4 миллионов долларов, 9,8 миллионов гривен, 7,2 тысяч евро и аресте 5 миллионов долларов на счетах.

"Следствием Главной военной прокуратуры благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Национальной полиции МВД менее чем за 10 месяцев законно собрано многочисленные доказательства существования и функционирования преступной организации под руководством Клименко из числа высокопоставленных Министерства доходов и сборов", - отмечается в документе.

52-м подозреваемым объявлено по ч.1 ст. 225, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходив и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

Глава МВД Арсен Аваков 26 мая заявил, что общая сумма залога подозреваемых по делу о "площадки Клименко" составляет 350 миллионов гривен.

По словам военного прокурора Анатолия Матиоса, обыски проводились по руководству налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.

Под стражей находятся 9 подозреваемых, еще 13 внесли залоги на сумму более 37 млн ​​гривен, а 2 выпустили под личные обязательства.