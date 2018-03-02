Янукович розповів про відносини з Манафортом

Колишній президент України Віктор Януковича заявляє, що особисто не оплачував послуги американського консультанта Пола Манафорта і не спілкується з ним уже 4 роки.



На прес-конференції в Москві іноземний журналіст запитав його про відносини й виплати Манафорту, які могли скласти кілька мільйонів доларів.



"Із Полом Манафортом ми почали працювати в другій половині 2005 року. І виборча кампанія до парламенту навесні 2006 року проходила за участю Пола Манафорта і його людей, його компанії, які працювали з апаратом "Партії регіонів", – пригадав екс-президент, який переховується в Росії.



Восени 2007 року були позачергові вибори в парламент і президентські вибори 2010 року.



"Весь цей час Пол Манафорт мав справу з апаратом "Партії регіонів", – наголосив Янукович.



"Я особисто не підписував із ним жодних угод. Я особисто не встановлював ніяких сум оплат за його роботу – і ця тема у мене з ним ніколи не обговорювалася: скільки він має отримувати. У відносинах між нами питань його фінансової винагороди чи оплати взагалі не було", – заявив він.

Янукович продовжив: "Після виборів 2010 року Пол Манафорт був моїм радником на громадських засадах. Я з ним зустрічався завжди – радників у мене було багато – на зустрічах, коли розглядалися міжнародні питання, Пол Манафорт брав у них участь".



"Як таких особистих контактів у мене з ним не було. Він працював в основному з Адміністрацією президента. Був такий порядок", – сказав екс-президент.



"Після того, як я виїхав з України, я Пола Манафорта не бачив і не чув", – додав Янукович і зазначив, що тепер отримує інформацію про нього зі ЗМІ.

З приводу чуток про те, що екс-президент України нібито обговорював із президентом Росії, що виплати Манафорту були, але слідів не збереглося, Янукович сказав:

"Щодо моїх обговорень із Путіним якихось відносин із Полом Манафортом – це абсолютний абсурд. Ніколи у нас цієї теми не було".



Він зазначив, що особисто з Володимиром Путіним за останні 4 роки зустрічався лічені рази.

Як відомо, Пол Манафорт був політтехнологом "Партії регіонів" і очолював передвиборний штаб чинного президента США Дональда Трампа до скандалу через "чорну бухгалтерію" ПР.

За даними американського ФБР, Манафорт у 2012 році таємно платив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

ЗМІ з посиланням на українських прокурорів писали, що Манафорт 17 разів приїжджав в Україну в 2014 і 2015 роках для роботи на виборах.

Полу Манафорту й його діловому партнеру Річарду Гейтсу у США висунуто звинувачення, про відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайство. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча лобіював інтереси прокремлівської влади Віктора Януковича.

У справі про втручання Росії у вибори в США 2016 року Манафорт не визнав себе винним і постане перед судом у вересні 2018 року.