ООН висловила свою позицію щодо "виборів" у Криму

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Вівторок, 20 березня 2018, 02:25
У зв'язку з незаконними виборами президента РФ у окупованому Криму ООН нагадала про резолюції ГенАсамблеї, які підтримують територіальну цілісність України.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на запитання українських медіа в Нью-Йорку, передає "Укрінформ".

"Що стосується ситуації в Криму, Генеральна Асамблея неодноразово висловлювалася, зокрема, в контексті резолюції 68/262 "Про територіальну цілісність України" та резолюції 71/205 "Положення про права людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь", - наголосив Дюжаррік під час прес-брифінгу в штаб-квартирі ООН.

"Позиція ООН щодо Криму залишається послідовною і не змінюватиметься", - наголосив він.

"У зв’язку з нікчемними виборами в Криму, речник Генерального секретаря ООН нагадав про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом", - цитує Дюжарріка Постійне представництво України при ООН.

Як відомо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента, Україна не дозволила рядовим росіянам голосувати на своїй території і протестувала проти голосування в анексованому Криму.

За даними російських ЗМІ, анексований Крим показав високу явку і прихильність Путіну, хоча результат все одно був скромніший, ніж на незаконному "референдумі" 4-річної давнини.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що Верховна Рада найближчими днями ухвалить постанову про визнання нелегітимним новообраного президента Росії.

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Теми: Крим ООН Росія вибори
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