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ООН выразила свою позицию относительно "выборов" в Крыму

Вторник, 20 марта 2018, 01:25
ООН выразила свою позицию относительно выборов в Крыму

В связи с незаконными выборами президента РФ в оккупированном Крыму ООН напомнила о резолюциях Генассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос украинских медиа в Нью-Йорке, передает "Укринформ".

"Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - подчеркнул Дюжаррик во время пресс-брифинга в штаб-квартире ООН.

"Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться", - отметил он.

"В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом", - цитирует Дюжаррика Постоянное представительство Украины при ООН.

Как известно, 18 марта в России прошли выборы президента, Украина не разрешила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.

По данным российских СМИ, аннексированный Крым показал высокую явку и приверженность Путину, хотя результат все равно был скромнее, чем на незаконном "референдуме" 4-летней давности.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада в ближайшие дни примет решение о признании нелегитимным новоизбранного президента России.

Ранее Чубаров заявлял, что крымские татары, несмотря на давление и шантаж, не будут участвовать в незаконных выборах президента России в Крыму.

Темы: КрымООНРосcиявиборы
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