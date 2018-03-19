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Парубій хоче швидко визнати Путіна нелегітимним

Понеділок, 19 березня 2018, 13:47

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що Верховна Рада найближчими днями ухвалить постанову про визнання нелегітимним новообраного президента Росії.

Про це він сказав на брифінгу після погоджувальної ради парламенту.

"Буде рекомендуватися, щоб і постанова, яка стосується безпеки органів державної влади, і постанова щодо так званих "виборів" президента Російської Федерації завтра були включені в порядок денний сесії", – сказав Парубій.

Він пояснив, що потім постанову зможе розглянути комітет.

"Коли комітет її розгляне – зважаючи на велику вагу питання, я можу тут же рекомендувати поставити його в порядок денний сесії", – заявив голова парламенту

"Я передбачаю, що і закон про безпеку, і закон (постанова) про вибори – так звані вибори – президента РФ ми розглянемо цього тижня. Можливо, навіть завтра", – сказав він.

"Якщо комітет оперативно збереться, якщо він завтра навіть в обідній перерві зможе розглянути цю постанову і дати по ній позитивний висновок – я зможу рекомендувати вже після обіду народним депутатам її розглянути, щоб Верховна Рада швидко і оперативно дала свою відповідь на цю авантюру, яку здійснила Російська Федерація під назвою "вибори президента Російської Федерації", – сказав спікер

Парубій уточнив: "У цій постанові буде зазначено, що Верховна Рада України не визнає легітимність виборів президента Російської Федерації, їхніх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи".

 

"І ми будемо закликати парламенти інших країн долучитися до нашої позиції і зайняти таку ж само правову позицію стосовно так званих "виборів"… Це питання не тільки України – це питання всього цивілізованого світу", – додав він.

"Якщо хтось може допустити, що будуть проводитися вибори на території суверенних держав іншими країнами, це ставить під сумнів усю систему колективної безпеки, яка була збудована після другої світової війни. Я сподіваюся на солідарність наших європейських партнерів і всіх країн цивілізованого світу", – зазначив Парубій.

Як відомо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента, Україна не дозволила рядовим росіянам голосувати на своїй території і протестувала проти голосування в анексованому Криму.

За попередніми даними російського Центрвиборчкому, середня явка на вибори президента РФ склала більше 67%, а лідирує чинний президент РФ Володимир Путін.

За даними російських ЗМІ, анексований Крим показав високу явку і прихильність Путіну, хоча результат все одно був скромніший, ніж на незаконному "референдумі" 4-річної давнини.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаПарубійРосіявибори
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