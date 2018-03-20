Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-посол США: Західні лідери не привітали Путіна з перемогою через "несправжні" вибори

Вівторок, 20 березня 2018, 04:44

Переможець президентських виборів у РФ Володимир Путін не отримав привітань від багатьох західних лідерів, бо міжнародна спільнота визнала їх "несправжніми".

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Деякі лідери привітали Путіна, але їх не так уже й багато. Причина, чому інші не зателефонували, полягає в тому, що ці вибори не відповідали міжнародно визнаним демократичним стандартам, не були справжніми", – підкреслив Гербст, який зараз очолює Євразійський центр імені Діну Патрісіу аналітичного центру Атлантична рада.

"Зазвичай в дипломатичній практиці телефонні дзвінки з привітаннями здійснюються впродовж 24 годин після проведення виборів", – уточнив він.

Дипломат також звернув увагу на хитке економічне становище в Росії, яке має президент Путін на початку свого нового терміну.

"У РФ не відбулося економічних реформ,  більше того, їх не очікується. Російська економіка має дуже низькі показники зростання, і зараз ми спостерігаємо період стагнації, застою. Це може тривати впродовж певного часу", – наголосив Гербст. 

"Економічна стагнація в Росії продовжиться, допоки не буде змінене нинішнє керівництво держави. Але це може тривати й більше десяти років", – зазначив колишній посол.

Відповідаючи на запитання, чого можна очікувати від РФ в питаннях українського врегулювання після виборів, експерт підкреслив, що останнім часом у Кремлі стала простежуватися позиція йти на компроміси.

"Ми побачили цікаві публікації з цієї теми з боку російських експертних установ протягом останніх двох з половиною місяців. Чи призведе це до зміни в політиці – вже окреме питання", – зауважив Гербст.

За його словами, у Москві посилюється розуміння, що агресія на Донбасі – справа безуспішна, і щось потрібно змінювати.

Як відомо, Володимир Путін отримав 76,65% голосів на виборах президента РФ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що Верховна Рада найближчими днями ухвалить постанову про визнання нелегітимним новообраного президента Росії.

Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Франція також не визнає вибори на території Криму та висловлює підтримку територіальній цілісності України.

Офіційний Вашингтон утримався від привітань Путіну та заявив, що "не здивований результатом".

Теми: ПутінРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Путін
Зеленський: Путін маніяк, який вирішив всіх нас вбити
Росія дала зрозуміти, що арешт Путіна буде "оголошенням війни" – президент ПАР
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
Усі новини...
Реклама: