Екс-посол США: Західні лідери не привітали Путіна з перемогою через "несправжні" вибори

Переможець президентських виборів у РФ Володимир Путін не отримав привітань від багатьох західних лідерів, бо міжнародна спільнота визнала їх "несправжніми".

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Деякі лідери привітали Путіна, але їх не так уже й багато. Причина, чому інші не зателефонували, полягає в тому, що ці вибори не відповідали міжнародно визнаним демократичним стандартам, не були справжніми", – підкреслив Гербст, який зараз очолює Євразійський центр імені Діну Патрісіу аналітичного центру Атлантична рада.

"Зазвичай в дипломатичній практиці телефонні дзвінки з привітаннями здійснюються впродовж 24 годин після проведення виборів", – уточнив він.

Дипломат також звернув увагу на хитке економічне становище в Росії, яке має президент Путін на початку свого нового терміну.

"У РФ не відбулося економічних реформ, більше того, їх не очікується. Російська економіка має дуже низькі показники зростання, і зараз ми спостерігаємо період стагнації, застою. Це може тривати впродовж певного часу", – наголосив Гербст.

"Економічна стагнація в Росії продовжиться, допоки не буде змінене нинішнє керівництво держави. Але це може тривати й більше десяти років", – зазначив колишній посол.

Відповідаючи на запитання, чого можна очікувати від РФ в питаннях українського врегулювання після виборів, експерт підкреслив, що останнім часом у Кремлі стала простежуватися позиція йти на компроміси.

"Ми побачили цікаві публікації з цієї теми з боку російських експертних установ протягом останніх двох з половиною місяців. Чи призведе це до зміни в політиці – вже окреме питання", – зауважив Гербст.

За його словами, у Москві посилюється розуміння, що агресія на Донбасі – справа безуспішна, і щось потрібно змінювати.

Як відомо, Володимир Путін отримав 76,65% голосів на виборах президента РФ.

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Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Франція також не визнає вибори на території Криму та висловлює підтримку територіальній цілісності України.

Офіційний Вашингтон утримався від привітань Путіну та заявив, що "не здивований результатом".