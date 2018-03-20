Экс-посол США: Западные лидеры не поздравили Путина с победой из-за "ненастоящих" выборов

Победитель президентских выборов в РФ Владимир Путин не получил поздравлений от многих западных лидеров, потому что международное сообщество признало их "ненастоящими".

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Некоторые лидеры поздравили Путина, но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не соответствовали международно признанным демократическим стандартам, не были настоящими", – подчеркнул Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр имени Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет.

"Обычно в дипломатической практике телефонные звонки с поздравлениями осуществляются в течение 24 часов после проведения выборов", – уточнил он.

Дипломат также обратил внимание на шаткое экономическое положение в России, которое имеет президент Путин в начале своего нового срока.

"В РФ не произошло экономических реформ, более того, их не ожидается. Российская экономика имеет очень низкие показатели роста, и сейчас мы наблюдаем период стагнации, застоя. Это может продолжаться в течение определенного времени", – заявил Хербст.

"Экономическая стагнация в Росии продолжится, пока не будет изменено нынешнее руководство государства. Но это может продолжаться и более десяти лет", – отметил бывший посол.

Отвечая на вопрос, чего можно ожидать от РФ в вопросах украинского урегулирования после выборов, эксперт подчеркнул, что в последнее время в Кремле стала прослеживаться позиция идти на компромиссы.

"Мы увидели интересные публикации по этой теме со стороны российских экспертных учреждений в течение последних двух с половиной месяцев. Приведет ли это к изменению в политике – уже отдельный вопрос", – подчеркнул Хербст.

По его словам, в Москве усиливается понимание, что агрессия в Донбассе – дело безуспешное, и что-то нужно менять.

Как известно, Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада в ближайшие дни примет решение о признании нелегитимным новоизбранного президента России.

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Франция также не признает выборы на территории Крыма и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Официальный Вашингтон воздержался от поздравлений Путину и заявил, что "не удивлен результатом".