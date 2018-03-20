НАБУ каже, що запобігло розкраданню коштів у Миколаївському аеропорту

Національне антикорупційне бюро заявляє, що"вжило заходів для усунення можливих корупційних ризиків при здійсненні закупівель" у "Миколаївському аеропорту".

Про це йдеться у відповіді бюро на запит "Української правди".

Зазначається, що 15 січня Одеське територіальне управління НАБУ направило "листи з вимогою вжити негайних заходів реагування" до КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної державної адміністрації, а також до Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

"За результатами цієї роботи НАБУ, а також роботи інших правоохоронних органів, органів фінансового контролю та виконавчої влади, громадськості та засобів масової інформації вдалося запобігти можливому розкраданню коштів місцевого бюджету: договір, укладений між компанію-переможцем тендеру з закупівлі робіт та послуг із ремонту будівлі аеровокзалу та КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 21.02.2018 розірвано в порядку статті 849 Цивільного кодексу України", - йдеться у відповіді.

Водночас у НАБУ повідомили, що детективи Бюро не здійснюють досудового розслідування можливих зловживань при закупівлі згаданих робіт, і що цим займається Слідче управління Нацполіції у Миколаївській області.

"Українська правда" звернулася до Поліції Миколаївської області з відповідним запитом.

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим. Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство. Цю переписку досліджує поліція.

У цій же переписці є документи від Миколаївської ОДА, де вказано про виявлені порушення при проведенні закупівлі послуг з ремонту, а також доручення усунути виявлені порушення та розглянути можливість розірвання договору з компанією, яка робила ремонт.

Під цими документами Волошин зі своїм адресатом обговорював питання свого можливого звільнення, писав, що, судячи з цих документів він "порушив закон", писав, що він когось "не боїться" і що має "суїцидальні думки".

Співробітниця "Миколаївського аеропорту" Аліна Коротич заявила, що на Волошина тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Сам Савченко у соцмережі закликав не поширювати телефонну переписку Волошина, і висловив упевненість, що правоохоронці з усім розберуться.

У прокуратурі Миколаївської області повідомили, що справа загибелі Волошина перебуває на контролі її керівництва.

Водночас у відомстві повідомлення у ЗМІ щодо можливих причин загибелі Волошина назвали "інсинуаціями".

"Після результатів балістичних, судово-медичних та інших експертиз можна буде говорити про непричетність третіх осіб. Ведеться робота по встановленню останніх телефонних з'єднань та комунікацій. Опитуються особи причетні до розміщення скріншотів його переписок", - повідомили у прокуратурі.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

У Волошина залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

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