НАБУ говорит, что предотвратило хищение средств в Николаевском аэропорту

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что "приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок" в "Николаевском аэропорту".

Об этом говорится в ответе бюро на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что 15 января Одесское территориальное управление НАБУ направило "письма с требованием принять немедленные меры реагирования" в КП "Николаевский международный аэропорт", Николаевский областной совет, Николаевскую областную государственную администрацию, а также в Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

"По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП "Николаевский международный аэропорт" 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины", - говорится в ответе.

В то же время в НАБУ сообщили, что детективы Бюро не осуществляют досудебного расследования возможных злоупотреблений при закупке упомянутых работ, и что этим занимается Следственное управление Нацполиции в Николаевской области.

"Украинская правда" обратилась к полиции Николаевской области с соответствующим запросом.

Дополняется...