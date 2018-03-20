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ЦИК зарегистрировал нового нардепа от "Народного фронта", от БПП - пока нет

Вторник, 20 марта 2018, 15:08

Центральная избирательная комиссия признала Романа Зварича и Михаила Побочих избранными народными депутатами Верховной Рады от БПП и "Народного фронта".

Это произошло на очередном заседании ЦИК, которое провел 20 марта председатель комиссии Михаил Охендовский.

Эти народные депутаты зайдут в парламент вместо Валерия Пацкана, избранного председателем Счетной палаты, и Людмилы Денисовой, которая назначена омбудсменом.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, комиссия зарегистрировала народного депутата Побочих. Вопрос о регистрации депутатом Зварича комиссия рассмотрит после представления им необходимых документов.

*** Побочих Михаил Александрович, 1986 года рождения, образование высшее, заместитель начальника управления эксплуатации информационных систем АО "Ощадбанк", проживает в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области, член политической партии "Народный фронт", включен в избирательный список этой партии под № 81.

*** Роман Зварич, 1953 года, образование высшее, временно не работает, проживает в Киеве, беспартийный, был включен в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под № 82.

Как известно, 15 марта Верховная Рада проголосовала за новый состав Счетной палаты и выбрала ее председателем Валерия Пацкана.

Парламент назначил на должность уполномоченного по правам человека в Украине народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.

Также Зварич был народным депутатом Верховной Рады 3-6 созывов, принимал активное участие в создании "оранжевой" правительственной коалиции.

Валентина Романенко, УП
Темы: ЦИКНародный фронтБПП
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