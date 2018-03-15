Савченко відповіла на "гранати в Раді" питанням про письменника-фантаста
Народній депутат Надія Савченко дала зрозуміти, що інформація про те, нібито її вивели з сесійної зали через гранати в сумці, неправдива.
Про це вона заявила у четвер, відповідаючи на питання журналістів у кулуарах парламенту.
Репортерка запитала Савченко, чи правда, що її виводили з приміщення для голосування через знайдені у неї гранати і пістолет. Попросили також показати зброю.
"Ви любите Рея Бредбері? Хтось читав? А Річарда Баха? Не читали. А Тараса Григоровича Шевченка? Добре, читайте далі літературу, це корисно", - туманно відповіла нардеп.
Савченко також запитали, чи взагалі її виводили з приміщення. Вона це заперечила.
"Закінчилася практично робоча сесія, я прийшла, розписалася, щоб мати зарплату, бо нардеп позбавляється зарплати, якщо відсутній, зайшла в залу, відпрацювала, вийшла з зали", - розповіла Савченко.
Після спілкування з журналістами депутат попрощалася і пішла геть. Але ті запитали навздогін, куди вона прямує. "На роботу", - кинула у відповідь Савченко.
На це хтось з репортерів зауважив, що сесійна зала в іншому боці.
Як відомо, у четвер із Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.
15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".
За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.
Згодом генпрокурор вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.
Після цього Савченко закликала українців до військового перевороту.
Євген Кізілов, УП