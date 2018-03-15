Савченко відповіла на "гранати в Раді" питанням про письменника-фантаста

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Четвер, 15 березня 2018, 16:40

Народній депутат Надія Савченко дала зрозуміти, що інформація про те, нібито її вивели з сесійної зали через гранати в сумці, неправдива.

Про це вона заявила у четвер, відповідаючи на питання журналістів у кулуарах парламенту.

Репортерка запитала Савченко, чи правда, що її виводили з приміщення для голосування через знайдені у неї гранати і пістолет. Попросили також показати зброю.

"Ви любите Рея Бредбері? Хтось читав? А Річарда Баха? Не читали. А Тараса Григоровича Шевченка? Добре, читайте далі літературу, це корисно", - туманно відповіла нардеп.

Савченко також запитали, чи взагалі її виводили з приміщення. Вона це заперечила.

"Закінчилася практично робоча сесія, я прийшла, розписалася, щоб мати зарплату, бо нардеп позбавляється зарплати, якщо відсутній, зайшла в залу, відпрацювала, вийшла з зали", - розповіла Савченко.

Після спілкування з журналістами депутат попрощалася і пішла геть. Але ті запитали навздогін, куди вона прямує. "На роботу", - кинула у відповідь Савченко.

На це хтось з репортерів зауважив, що сесійна зала в іншому боці.

Як відомо, у четвер із Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Згодом генпрокурор вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після цього Савченко закликала українців до військового перевороту.

Євген Кізілов, УП

Теми: Савченко Верховна Рада скандал зброя
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