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Бойовики категорично відмовляються обміняти Асєєва – Фірсов

Середа, 21 березня 2018, 09:00
Бойовики категорично відмовляються обміняти Асєєва – Фірсов

Зниклого у Донецьку журналіста Станіслава Васіна (справжнє прізвище – Асєєв) бойовики утримують на території колишнього заводу і категорично відмовляються обміняти його.

Про це у Facebook повідомив колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов.

"У період обміну всіх на всіх обміняти Стаса не вдалось. Ми намагалися спілкуватись з ким тільки можливо. Задіяли як офіційні, так і не офіційні канали комунікації, у тому числі церковні, журналістські та політичні. Але на той час, з боку терористів навіть говорити не хотіли про можливість обміну", - написав Фірсов.

За його словами, Асєєв живий і "намагається триматись".

"Але скаржиться на стан здоров'я. Його й надалі мучить хронічний бронхіт, який в нього ще з дитинства. І сильний зубний біль", - написав Фірсов.

Він додав, що Асєєв утримується на території колишнього заводу, відомого багатьом як "Ізоляція".

"Це приміщення, де військові ДНР з самого початку облаштували в'язницю, де тримали і катували полонених. Ті, хто побував у полоні, називають це місце справжнім концтабором, де полонених вдень змушували працювати, а вночі катували", - відзначив екс-нардеп.

За його словами, періодично з Асєєвим домагається зустрічі його мати, і іноді таку можливість їй надають.

"Суд по справі Стаса (звичайно його не можна назвати судом у нормальному розумінні ), постійно переноситься. Розгляд справи і винесення вироку планувалося ще у 2017 році, але процес триває до цього часу", - відзначив Фірсов.

Він додав, що наразі планують видати збірку статей Асєєва, які він писав про ситуацію в ОРДЛО (у тому числі англійською), щоб привернути увагу до його ув'язнення.    

"Ми будемо робити все можливе для звільнення Стаса. Тож не покладаємо рук, не забуваємо і обов'язково звільнимо Стаса", - підсумував Фірсов.

Як відомо, в СБУ заявили, що Станіслав Асєєв зник на початку червня 2017 року на окупованій території.

Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Васіна.

Як відомо, Станіслав Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня 2017 року.  

У лютому журналісти України та РФ закликали звільнити Васіна з полону бойовиків.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.

Українська правда
Теми: права людиниЗМІОРДЛО
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