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Боевики категорически отказываются обменять Асеева – Фирсов

Среда, 21 марта 2018, 09:00
Боевики категорически отказываются обменять Асеева – Фирсов

Пропавшего в Донецке журналиста Станислава Васина (настоящая фамилия – Асеев) боевики удерживают на территории бывшего завода и категорически отказываются обменять его.

Об этом в Facebook сообщил бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов.

"В период обмена всех на всех обменять Стаса не удалось. Мы пытались общаться с кем только возможно. Задействовали как официальные, так и не официальные каналы коммуникации, в том числе церковные, журналистские и политические. Но в то время, со стороны террористов даже говорить не хотели о возможности обмена", - написал Фирсов.

По его словам, Стас жив и "пытается держаться".

"Но жалуется на состояние здоровья. Его и дальше мучает хронический бронхит, который у него еще с детства. И сильная зубная боль", - написал Фирсов.

Он добавил, что Асеев удерживается на территории бывшего завода, известного многим как "Изоляция".

"Это помещение, где военные ДНР изначально обустроили тюрьму, где удерживали и пытали пленных. Те, кто побывал в плену, называют это место настоящим концлагерем, где пленных днем ​​заставляли работать, а ночью пытали", - отметил экс-нардеп.

По его словам, периодически с Асеевым добивается встречи его мать, и иногда такую ​​возможность ей предоставляют.

"Суд по делу Стаса (конечно, его нельзя назвать судом в нормальном понимании), постоянно переносится. Рассмотрение дела и вынесение приговора планировалось еще в 2017 году, но процесс продолжается до сих пор", - отметил Фирсов.

Он добавил, что сейчас планируют издать сборник статей Асеева, которые он писал о ситуации в ОРДЛО (в том числе на английском), чтобы привлечь внимание к его заключению.

"Мы будем делать все возможное для освобождения Стаса. Поэтому не слаживаем руки, не забываем и обязательно освободим Стаса", - подытожил Фирсов.

Как известно, Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. 

В феврале журналисты Украины и РФ призвали освободить Васина из плена боевиков.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Украинская правда

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Темы: права человекаСМИОРДЛО
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