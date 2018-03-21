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"ЗброяСтоп": у Раді тепер "світять" рентгеном сумки нардепів

Середа, 21 березня 2018, 10:44
ЗброяСтоп: у Раді тепер світять рентгеном сумки нардепів

У будівлі Верховної Ради встановили додаткове рентген-обладнання для перевірки особистих речей народних депутатів.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

 
уп

Біля входу, куди заходять лише народні обранці, поставили стрічку для перевірки сумок депутатів.

За словами охоронців, у середу нардепи вже здавали зброю. Водночас охорона відмовляється говорити, хто і яку.

Як повідомлялось, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.  

Відповідним документом вносяться зміни до закону про держохорону органів державної влади та посадових осіб.

Вноситься правка, що "до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які, відповідно до цього закону, здійснюють державну охорону відповідного будинку".

Також не допускатимуться "особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами".

Якщо народний депутат володіє зареєстрованою зброєю, він повинен залишати її в спеціальних сейфах, які будуть розміщені біля входів до зали парламенту.

Водночас, як свідчить статус ухваленого закону на сайті парламенту, документ ще не набув чинності, оскільки направлений на підпис президенту України.

Як відомо, 15 березня із народним депутатом Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.

Співробітники державної охорони пояснили, що не знають, чи мала народний депутат Савченко при собі зброю, оскільки згідно законодавства не мають права оглядати речі нардепів.

Після цього нардепи висловили ініціативу щодо "роззброєння" народних обранців при відвідуванні Верховної Ради.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна Рада
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