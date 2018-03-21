Захист Януковича знайшов активістку, яка розповіла про напади на антимайдан

Активіст громадської організації "Партії регіонів" в Криму Оксана Медієва на допиті у справі про держзраду Віктора Януковича заявила, що група кримчан, які поверталися з антимайдану 20 лютого 2014 року, зазнала жорстокого нападу, деякі люди нібито були розстріляні, але вона особисто не бачила.

Про це свідок захисту Януковича сказала на допиті 21 березня, який проходив за допомогою телемосту з міста Сімферополь.

Телеміст з Кримом Скриншот з трансляції newsone.ua

Вона розповіла, що була в числі людей, які з Криму автобусами приїхали в Маріїнський парки Києва протестувати проти Майдану.

За словами Медієвої, люди на Майдані були озброєні кийками, "булавами з цвяхами", камінням, петардами, фейєрвеками і навіть вогнепальною зброєю і 18 лютого били антімайданівців.

Медієва свідчила з Севастополя Скриншот з трансляції newsone.ua

"Прорвалися до нас, побили дуже багато хлопців. Бачила, як несли людину, щось кругле йому під ноги кинули, і шматок ноги у нього висів", - розповіла активістка "ПР".

За її словами, вранці 20 лютого з Майдану стріляли.

"20-го вранці бачили, як з Майдану піднімалися вгору колона, вони йшли зі зброєю, стріляли. І коли ми побачили, що стріляють і падають ось ці перші хлопці з внутрішніх військ, ми злякалися і почали виїжджати з Києва", - розповіла свідок захисту.

Вона додала, що по дорозі їх автобуси зупиняли на блокпостах. Зокрема біля Білої Церкви була перекрита дорога, і горіли шини.

"До нас вийшли люди сказали, що нас не пропустять. З їхнього боку прозвучало кілька пострілів. Я бачила, що впало кілька хлопців не з нашого автобуса. Одного в ногу поранили", - сказала Медієва.

За її словами, тут же автобуси обливали фарбою, лобове скло розбивали ціпами.

Від цих людей вдалося поїхати в сторону Києва. Директор однієї з АЗС нібито їм сказав, щоб вони швидко тікали, бо кримські автобуси розшукують.

На другому блокпосту кримські автобуси знову зупинили. За словами Медієвої, тут пасажирів били, роздягали, ставили на коліна, змушували співати гімн України, прив'язували до дерев. Одного хлопця нібито збила машина, але швидка відмовилася його забрати.

Далі, за її словами, автобуси їхали в одній колоні з автобусами кримської міліції, яких зустріли по дорозі. Але дорога знову була перекрита тракторами.

"(В автобус, – ред.) забігло багато людей, і почали бити. Десь спереду вибіг чоловік і почав стріляти в лобове скло. У водія долоня була прострелена і пахва", - сказала Медієва.

За її словами, автобус, в якому вона їхала, підпалювали, але за жінок заступився чоловік з блокпоста Степан, якого "всі слухали".

"Просили підняти руки татар і водіїв, які ні в чому не винні, а інших поставили на коліна і змусили співати гімн України, сміялися над ними, били, що не так співали або не клали руку на серце", - розповіла активістка "регіонів" .

"Потім цих хлопців – 3 автобуси нас залишилося – два автобуса вони завантажили в один і відправили кудись. Брат мого чоловіка побачив мене і хотів забрати з собою. Степан сказав: "стій зі мною, ми їх відправили на розстріл", - розповіла свідок захисту.

Вона додала, що це все бачили співробітники ДАІ, які спокійно на тій же дорозі пропускали легкові авто.

Також, за словами Медієвої, деяких антимайданівців прив'язали до дерев, їх нібито 2 години били "жінки і бабусі".

При цьому, активістка додала, що автобус, в якому їхала вона, в повному складі повернувся до Криму.

Медієва не змогла ні назвати прізвища убитих на цьому шляху, ні навіть відповісти, скільки людей нібито розстріляли.

"Я особисто не бачила, але є люди, які бачили, що стріляли і бачили, що люди вмирали. Наш автобус повністю приїхав. Це (що були убиті – ред.) зі слів моїх знайомих", - сказала Медієва.

Інших свідків з Криму, яких планували допитувати 21 березня, суд не почув, оскільки троє з них передали заяви, що зайняті в цей день, а з іншими двома захисник не зміг зустрітися, щоб домовитися про дату допиту.

Жителів окупованого Криму Андрія Нікіфорова і Романа Татарікова, а також екс-міністра оборони Павла Лебедєва та екс-командувача ВМС і начальника Генштабу Юрія Ільїна планують допитати 4 квітня.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.

Розгляд справи про держзраду Януковича планують закінчити до 20 квітня.