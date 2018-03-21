Защита Януковича нашла активистку, которая рассказала о нападениях на антимайдан

Активист общественной организации "Партии регионов" в Крыму Оксана Медиева на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича заявила, что группа крымчан, которые возвращались с антимайдана 20 февраля 2014 года, подверглась жестокому нападению, некоторые люди якобы были расстреляны, но она лично не видела.

Об этом свидетель защиты Януковича сказала на допросе 21 марта, который проходил посредством телемоста с города Симферополь.

Телемост с Крымом Скриншот с трансляции newsone.ua

Она рассказала, что была в числе людей, которые с Крыма автобусами приехали в Мариинский парки Киева протестовать против Майдана.

По словам Медиевой, люди на Майдане были вооружены дубинками, "булавами с гвоздями", камнями, петардами, фейервеками и даже огнестрельным оружием и 18 февраля били антимайдановцев.

Медиева свидетельствовала из Севастополя Скриншот с трансляции newsone.ua

"Прорвались к нам, побили очень много ребят. Видела, как несли человека, что-то круглое ему под ноги бросили, и кусок ноги у него висел", - рассказала активистка "ПР".

По ее словам, утром 20 февраля с Майдана стреляли.

"20-го утром видели, как с Майдана поднимались вверх колона, они шли с оружием, стреляли. И когда мы увидели, что стреляют и падают вот эти первые ребята с внутренних войск, мы испугались и начали уезжать из Киева", - рассказала свидетель защиты.

Она добавила, что по дороге их автобусы останавливали на блокпостах. В частности возле Белой Церкви была перекрыта дорога, и горели шины.

"К нам вышли люди сказали, что нас не пропустят. С их стороны прозвучало пару выстрелов. Я видела, что упало несколько мальчиков не с нашего автобуса. Одного в ногу ранили", - сказала Медиева.

По ее словам, тут же автобусы обливали краской, лобовые стекла разбивали цепами.

От этих людей удалось уехать в сторону Киева. Директор одной из АЗС якобы им сказал, чтобы они быстро уезжали, потому что крымские автобусы разыскивают.

На втором блокпосту крымские автобусы снова остановили. По словам Медиевой, тут пассажиров избивали, раздевали, ставили на колени, заставляли петь гимн Украины, привязывали к деревьям. Одного парня якобы сбила машина, но скорая отказалась его забрать.

Дальше, по ее словам, автобусы ехали в одной колоне с автобусами крымской милиции, которых встретили по дороге. Но дорога снова была перекрыта тракторами.

"(В автобус, – ред.) забежало много людей, и начали бить. Где-то спереди выбежал человек и начал стрелять в лобовое стекло. У водителя ладошка была прострелена и подмышка", - сказала Медиева.

По ее словам, автобус, в котором она ехала, поджигали, но за женщин заступился мужчина с блокпоста Степан, которого "все слушали".

"Просили поднять руки татар и водителей, которые ни в чем не виноваты, а остальных поставили на колени и заставили петь гимн Украины, смеялись над ними, били, если не так пели или не клали руку на сердце", - рассказала активистка "регионов".

"Потом этих ребят – 3 автобуса нас осталось – два автобуса они погрузили в один и отправили куда-то. Брат моего супруга увидел меня и хотел забрать с собой. Степан сказал: "стой со мной, мы их отправили на расстрел", - рассказала свидетель защиты.

Она добавила, что это все видели сотрудники ГАИ, которые спокойно на той же дороге пропускали легковые авто.

Также, по словам Медиевой, некоторых антимайдановцев привязали к деревьям, их якобы 2 часа избивали "женщины и бабушки".

При этом, активист отметила, что автобус, в котором ехала она, в полном составе вернулся в Крым.

Медиева не смогла ни назвать фамилии убитых на этом пути, ни даже ответить, сколько людей якобы расстреляли.

"Я лично не видела, но есть люди, которые видели, что стреляли и видели, что люди умирали. Наш автобус полностью приехал. Это (что были убитые – ред.) со слов моих знакомых", - сказала Медиева.

Согласно профилю Медиевой в Facebook, она работает в местной общественной приемной Симферопольского городского отделения ВПП "Единая Россия".

Других свидетелей из Крыма, которых планировали допрашивать 21 марта, суд не услышал, поскольку трое из них передали заявления, что заняты в этот день, а с другими двумя защитник не смог встретиться, чтобы договорится о дате допроса.

Жителей оккупированного Крыма Андрея Никифорова и Романа Татарикова, а также экс-министра обороны Павла Лебедева и экс-командующего ВМС и начальника Генштаба Юрия Ильина планируют допросить 4 апреля.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Во время процесса о государственной измене Януковича его адвокаты задавали свидетелям обвинения вопросы о событиях на Майдане, хотя сам процесс касается действий экс-президента в период оккупации Крыма Россией.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планируют завершить до 20 апреля.