Конфлікт захисників Януковича: Мін'юст перевірив безплатного адвоката Ангеліна

Мін'юст не знайшов порушень у діяльності безкоштовного адвоката Івана Ангеліна, якого призначили колишньому президенту Віктору Януковичу у провадженні щодо дозволу на проведення заочного розслідування.

Таку відповідь отримав нардеп Мустафа Найєм від Міністерства юстиції.

У відповіді вказується, що станом на 7 лютого повноваження жодного захисника Януковича за договором судом підтверджені не були і ніхто з них не був допущений до участі у кримінальному провадженні, а у адвоката Ангеліна не було підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Також зазначається, що Ангелін попросив оцінити, чи дотримувався він алгоритму дій, передбаченого стандартами якості надання безоплатної допомоги.

"Станом на 27.02.2018 відповідно до проміжних результатів моніторингу порушень порядку надання БВПД адвокатом Ангеліним І. І…не встановлено", - йдеться у відповіді.

Відповідь Найєм (PDF)

Відповідь Найєм (Text) ​

Як відомо, Генеральна прокуратура відкрила провадження за фактом перешкоджання захисниками екс-президента Віктора Януковича державному адвокату Івану Ангеліну.

14 лютого Найєм повідомляв, що захисники Віктора Януковича намагаються позбавити Ангеліна права на адвокатську діяльність під приводом порушення ним правил адвокатської етики.



Ангелін був залучений до справи Януковича як безкоштовний захисник, адже адвокати Просянюк і Горошинський неодноразово не з'являлися до суду і не мали права представляти інтереси екс-президента.



Просянюк і Горошинський намагалися завадити проведенню судового засідання про дозвіл на заочне розслідування відносно Януковича.



На думку Найєма, рішення суду про проведення заочного досудового розслідування від 7 лютого завадило планам Януковича та його захисників "зірвати розгляд справи".



Під час засідання між платними адвокатами і звинуваченням стався конфлікт, а пізніше захисники заявили про співпрацю Ангеліна з прокуратурою.