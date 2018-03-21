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Конфликт защитников Януковича: Минюст проверил бесплатного адвоката Ангелина

Среда, 21 марта 2018, 13:35

Минюст не нашел нарушений в деятельности бесплатного адвоката Ивана Ангелина, которого назначили бывшему президенту Виктору Януковичу в производстве о разрешении на проведение заочного расследования.

Такой ответ получил нардеп Мустафа Найем от Министерства юстиции.

В ответе указывается, что по состоянию на 7 февраля полномочия ни одного защитника Януковича по договору судом подтверждены не были, и никто из них не был допущен к участию в уголовном производстве, а у адвоката Ангелина не было оснований для прекращения предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Также отмечается, что Ангелин попросил оценить, придерживался он алгоритма действий, предусмотренного стандартами качества предоставления бесплатной помощи.

"По состоянию на 27.02.2018 в соответствии с промежуточных результатов мониторинга нарушений порядка предоставления БВПД адвокатом Ангелины И. И... не установлено", - говорится в ответе.

Как известно, Генеральная прокуратура открыла производство по факту препятствования защитниками экс-президента Виктора Януковича государственном адвокату Ивану Ангелину.

14 февраля Найем сообщал, что защитники Виктора Януковича пытаются лишить Ангелина права на адвокатскую деятельность под предлогом нарушения им правил адвокатской этики.

Ангелин был привлечен к делу Януковича как бесплатный защитник, ведь адвокаты Просянюк и Горошинский неоднократно не являлись в суд и не имели права представлять интересы экс-президента.

Просянюк и Горошинский пытались помешать проведению судебного заседания о разрешении на заочное расследование в отношении Януковича.

По мнению Найем, решение суда о проведении заочного досудебного расследования от 7 февраля помешало планам Януковича и его защитников "сорвать рассмотрение дела".

Во время заседания между платными адвокатами и обвинением произошел конфликт, а позже защитники заявили о сотрудничестве Ангелина с прокуратурой.

Темы: ЯнуковичсудМинюст
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