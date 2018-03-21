Савченко прийшла на комітет, з якого її виключили

Депутат Надія Савченко прийшла на засідання комітету з нацбезпеки, із якого її виключили.

Савченко повідомила, що вона оскаржила постанову про відкликання її з комітету у суді.

"Я оскаржила цю постанову. Копію рішення суду я надам. Виключити депутата з комітету неможливо, постанова незаконна", - заявила Савченко і зайняла своє місце за столом.

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Однак засідання комітету не відбулось через відсутність кворуму. На засіданні комітету було 8 з 10 необхідних нардепів.

Комітет мав розглядати законопроект про нацбезпеку, на прийнятті якого наполягає президент Петро Порошенко.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки й оборони.