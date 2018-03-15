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Савченко виключили з комітету нацбезпеки

Четвер, 15 березня 2018, 10:58

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки й оборони.

За таке рішення проголосував 261 депутат.

Перед цим депутат Андрій Тетерук заявив, що це проект постанови  ще від 2016 року.

"Ми мали справу з послідовною ідеологічною підтримкою винятково тез Кремля. Єдина її притомна заява, це прохання не дати їй скурвитись… Не соромно робити помилки, соромно не виправляти їх наслідки", - зазначив Тетерук.

"Вимагаємо виключити її з комітету. Ми маємо зупинити процес, який робить Савченко", - додав він.

Перед голосуванням за Савченко заступився депутат від Опоблоку Скорик, він додав, що "Савченко зробила важливі заяви" в четвер щодо дій влади.

Згідно з пояснювальною запискою, член комітету має доступ до державної таємниці.

"Народний депутат України Савченко Н.В. має допуск до державної таємниці. Як член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони приймає участь у засіданнях, де розглядається  інформація, яка відноситься до державної таємниці. Зокрема, стримування військової агресії Росії проти України, забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою, планування та проведення військових навчань тощо", - йдеться у записці.

Тому в документі зазначається, що виключити Савченко потрібно "з метою недопущення розголошення інформації, яка відноситься до державної таємниці та зважаючи на те, що член Комітету повинен приймати участь у засіданнях, де будуть розглядатися питання пов’язані з державною таємницею необхідно прийняти дану Постанову найближчим часом".

Як відомо, перед цим генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в четвер передасть у парламент подання про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Сама Савченко прибула вранці на допит в СБУ. Перед заходом в будівлю СБУ Савченко намагалася пояснити, навіщо потрібна російська зброя, а також вона звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

Оксана Коваленко, УП
Теми: Савченко НадіяВерховна Рада
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