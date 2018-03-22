Парубій розповів, як прискорить зняття недоторканості з усіх нардепів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв невідкладно поставити на голосування зміни до Конституції, які знімуть недоторканість з депутатів, щойно відповідне рішення отримає підтримку Конституційного суду.

Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту в четвер.

Він зауважив, що на його переконання, Рада повинна зняти недоторканість з кожного депутата, щоб не затягувати розслідування Генеральної прокуратури щодо народних обранців.

"Гарантую вам, щойно буде рішення Конституційного суду, я невідкладно внесу в зал вже на друге читання зміни в Конституцію про зняття недоторканості з народних депутатів", - заявив Парубій.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції під номером 7203 він зареєстрував у Верховній Раді 17 жовтня.

У той же час у парламенті також зареєстровано №6773 авторства 158 народних депутатів, який передбачає скасування недоторканності негайно.

Представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко пояснила, що Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.

19 жовтня 2017 року Верховна Рада проголосувала за направлення обох законопроектів до Конституційного суду.

Євген Кізілов, УП