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Парубий рассказал, как ускорит снятие неприкосновенности со всех нардепов

Четверг, 22 марта 2018, 15:09

Глава Верховной Рады Андрей Парубий пообещал безотлагательно поставить на голосование изменения в Конституцию, которые снимут неприкосновенность с депутатов, как только соответствующее решение получит поддержку Конституционного суда.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Он отметил, что, по его убеждению, Рада должна снять неприкосновенность с каждого депутата, чтобы не затягивать расследования Генеральной прокуратуры в отношении народных избранников.

"Гарантирую вам, как только будет решение Конституционного суда, я безотлагательно внесу в зал уже на второе чтение изменение в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов", - заявил Парубий.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции под номером 7203 он зарегистрировал в Верховной Раде 17 октября.

В то же время в парламенте также зарегистрирован №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

Представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко пояснила, что Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года, потому что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.

19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление обоих законопроектов в Конституционный суд.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РаданеприкосновенностьКонституциязаконодательство
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