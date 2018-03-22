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Спікер розповів, що буде з нардепами, які не здадуть зброю

Четвер, 22 березня 2018, 15:43

Народних депутатів, які на вході до Верховної Ради відмовляться здавати зброю, не пустять до приміщення.

Про це голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів журналістам в кулуарах парламенту в четвер.

"Охорона буде не пускати, вона не може затримати чи арештувати, вона може не впустити людину, яка відмовляється через сканер провести свої особисті речі", - наголосив він.

Спікер сказав, що в четвер був перший день дії закону, який змушує депутатів проходити через рамку металошукача і пропускати особисті речі через сканер.

"У нас було 2-3 інциденти, але я впевнений, що за день-два-три адаптуються всі", - зауважив він.

Парубій повідомив, що в майбутньому Рада закупить сканери та інше обладнання для посилення безпеки парламенту.

Як відомо, 22 березня Рада перший день працює в умовах спеціального режиму допуску до зали засідань: депутати мусять проходити через металошукач, а їхні речі скануються рентгенівською установкою.

Журналісти розповіли, що нардепи Володимир Парасюк і Семен Семенченко відмовлялись від такої перевірки.

20 березня Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.

Зокрема, депутатам заборонили проносити холодну та вогнепальну зброю, вибухові речовини, засоби підриву, боєприпаси всіх видів і зразків, навчальні або імітаційні боєприпаси, легкозаймисті рідини чи займисті тверді речовини, піротехнічні засоби".

Якщо народний депутат володіє зареєстрованою зброєю, він повинен буде залишати її в спеціальних сейфах, які будуть розміщені біля входів до зали парламенту.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна РадаПарубійзброя
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