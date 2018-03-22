Спікер розповів, що буде з нардепами, які не здадуть зброю

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Четвер, 22 березня 2018, 16:43

Народних депутатів, які на вході до Верховної Ради відмовляться здавати зброю, не пустять до приміщення.

Про це голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів журналістам в кулуарах парламенту в четвер.

"Охорона буде не пускати, вона не може затримати чи арештувати, вона може не впустити людину, яка відмовляється через сканер провести свої особисті речі", - наголосив він.

Спікер сказав, що в четвер був перший день дії закону, який змушує депутатів проходити через рамку металошукача і пропускати особисті речі через сканер.

"У нас було 2-3 інциденти, але я впевнений, що за день-два-три адаптуються всі", - зауважив він.

Доповнюється...

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Теми: Верховна Рада Парубій зброя
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