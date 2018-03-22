Спикер рассказал, что будет с нардепами, которые не сдадут оружие

Народных депутатов, которые на входе в Верховную Раду откажутся сдавать оружие, не пустят в помещение.

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал журналистам в кулуарах парламента в четверг.

"Охрана будет не пускать, она не может задержать или арестовать, она может не впустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи", - подчеркнул он.

Спикер сказал, что в четверг был первый день действия закона, который заставляет депутатов проходить через рамку металлоискателя и пропускать личные вещи через сканер.



"У нас было 2-3 инцидента, но я уверен, что за день-два-три адаптируются все", - отметил он.

Парубий сообщил, что в будущем Рада закупит сканеры и другое оборудование для усиления безопасности парламента.

Как известно, 22 марта Рада первый день работает в условиях специального режима допуска в зал заседаний: депутаты должны проходить через металлоискатель, а их вещи сканируются рентгеновской установкой.

Журналисты рассказали, что нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко отказывались от такой проверки.

20 марта Верховная Рада приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождение народными депутатами через раму металлоискателей.

В частности, депутатам запретили проносить холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, средства взрывания, боеприпасы всех видов и образцов, учебные или имитационные боеприпасы, легковоспламеняющиеся жидкости или воспламеняющиеся твердые вещества, пиротехнические средства".

Если народный депутат владеет зарегистрированным оружием, он должен будет оставлять его в специальных сейфах, которые будут размещены у входов в зал парламента.

Евгений Кизилов, УП