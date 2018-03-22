Спикер рассказал, что будет с нардепами, которые не сдадут оружие

Народных депутатов, которые на входе в Верховную Раду откажутся сдавать оружие, не пустят в помещение.

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал журналистам в кулуарах парламента в четверг.

"Охрана будет не пускать, она не может задержать или арестовать, она может не впустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи", - подчеркнул он.

Спикер сказал, что в четверг был первый день действия закона, который заставляет депутатов проходить через рамку металлоискателя и пропускать личные вещи через сканер.



"У нас было 2-3 инцидента, но я уверен, что за день-два-три адаптируются все", - отметил он.

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