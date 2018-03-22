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Рада провалила голосування щодо декларування громадських активістів

Четвер, 22 березня 2018, 16:25
Рада провалила голосування щодо декларування громадських активістів

Депутати Верховної Ради не проголосували про включення до порядку денного законопроектів про відтермінування е-декларування для членів громадських організацій.

Голова парламенту Андрій Парубій спробував включити до порядку денного два законопроекти №8120  та №8120-1, які мають відтермінувати період подання декларацій для членів громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією.

Він зазначив, що по  цих документах є рішення комітету проголосувати в цілому і попросив зал загальної підтримки.

Проте після двох голосувань не назбиралося достатньої кількості голосів парламентарів для включення питання до порядку денного.

Парубій пообіцяв спробувати поставити на голосування це питання ще раз.

За його словами, це питання авторитету української держави і тих людей, які приїхали сьогодні підтримати Україну

У проекті закону №8120, поданому депутатом Сергієм Лещенком, пропонується відтермінувати е-декларування для членів громадських організацій до 31 грудня 2018 року.

Документом №8120-1, поданим нардепом Артуром Герасимовим, пропонується відтермінувати декларування до 1 липня 2018 року, але але за умови, якщо б він  був ухвалений до 31 грудня.

Герасимов пояснив, що законопроекти не скасовують питання декларування громадських активістів, а лише продовжують строк подачі декларацій для них на три місяці.

"Це був компроміс, який був знайдений з представниками інших фракцій, комітетами... Прохання включити в порядок денний", - сказав він.

Депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков обурився, для чого треба давати відстрочку для декларування громадських активістів.

"Логіка не зрозуміла, де рівність прав між тими, хто контролює і тими хто контролюється?", - сказав він

Представник "Радикальної партії Ляшка" Ігор Мосійчук заявив, що не буде голосувати за це питання, бо не підтримує тих, хто фінансується з-за кордону, бо це вони "іноземні агенти".

"Ми врегулюємо це питання за три місяці. Не ставимо репутацію під удар", - закликав голосувати Парубій.

Після ще трьох голосувань знову не було голосів.

"Це був наш шанс, це був наш обов'язок. Мені соромно це за голосування", - заявив спікер Ради.

Після цього до трибуни із заявою вийшла група депутатів

"Це ганьбить весь парламент. Депутати, які не натискають кнопки і сміються, сміються над собою... В жодній країні світу парламентарі не прагнуть контролювати кошти громадських активістів", - сказав нардеп від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

Він попросив колег знайти у себе "достатньо мудрості" проголосувати за інший проект закону,  № 6271, який взагалі скасовує декларування активістів.

Парубій поставив цей законопроект на голосування щодо включення його до порядку денного. Але голосів за це не назбиралося.

"Я не був би таким наполегливим, якби це був не останній термін. Друзі, можливо витягнемо. Давайте ще раз проголосуємо за відтермінування", - вчергове звернувся Парубій до нардепів.

Але і в цей раз нардепи не проголосували.

Після цього депутати перейшли до розгляду інших питань.

Як відомо, 27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував українські поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Порошенко згодом просив депутатів скасувати вимогу про зобов’язання громадських активістів подавати електронні декларації.

У лютому представник президента в парламенті Ірина Луценко стверджувала, що громадські активісти погоджуються на запропоноване Порошенком розширене звітування про доходи замість їх декларування.

Водночас антикорупціонери повідомили, що відхилили пропозицію Порошенка щодо декларування.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Рададекларації
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