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Рада провалила голосование о декларировании общественных активистов

Четверг, 22 марта 2018, 16:25
Рада провалила голосование о декларировании общественных активистов

Депутаты Верховной Рады не проголосовали за включение в повестку дня законопроектов об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.

Глава парламента Андрей Парубий попытался включить в повестку дня два законопроекта №8120 и №8120-1, которые должны отсрочить период подачи деклараций для членов общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией.

Он отметил, что по этим документам есть решение комитета проголосовать в целом и попросил зал общей поддержки.

Однако после двух голосований не набралось достаточного количества голосов парламентариев для включения вопроса в повестку дня.

Парубий пообещал попробовать поставить на голосование этот вопрос еще.

По его словам, этот вопрос авторитета украинского государства и тех людей, которые приехали сегодня поддержать Украину.

В проекте закона №8120, поданном депутатом Сергеем Лещенко, предлагается отсрочить е-декларирование для членов общественных организаций до 31 декабря 2018 года.

Документом №8120-1, поданным нардепом Артуром Герасимовым, предлагается отсрочить декларирование до 1 июля 2018 года, но при условии, если бы он был принят до 31 декабря.

Герасимов пояснил, что законопроекты не отменяют вопрос декларирования общественных активистов, а только продлевают срок подачи деклараций для них на три месяца.

"Это был компромисс, который был найден с представителями других фракций, комитетами… Просьба включить в повестку дня ", - сказал он.

Депутат от "Оппозиционного блока" Александр Долженков возмутился, почему нужно давать отсрочку для декларирования общественных активистов.

"Логика не понятна, где равенство прав между теми, кто контролирует и теми, кто контролируется?", - сказал он

Представник "Радикальной партии Ляшко" Игорь Мосийчук заявил, что не будет голосовать за этот вопрос, потому что не поддерживает тех, кто финансируется из-за рубежа ,поскольку это "иностранные агенты".

"Мы урегулируем этот вопрос за три месяца. Не ставим репутацию под удар", - призвал голосовать Парубий.

После еще трех голосований снова не было голосов.

"Это был наш шанс, это был наш долг. Мне стыдно это за голосование", - заявил спикер Рады.

После этого к трибуне с заявлением вышла группа депутатов.

"Это позорит весь парламент. Депутаты, не нажимают кнопки и смеются, смеются над собой... Ни в одной стране мира парламентарии не хотят контролировать средства общественных активистов", - сказал нардеп от фракции "Самопомич" Егор Соболев.

Он попросил коллег найти у себя "достаточно мудрости" проголосовать за другой проект закона, № 6271, который вообще отменяет декларирование активистов.

Парубий поставил этот законопроект на голосование о включении его в повестку дня. Но голосов за это не набралось.

"Я не был бы таким настойчивым, если бы это был не последний срок. Друзья, возможно вытащим. Давайте еще раз проголосуем за отсрочку", - в очередной раз обратился Парубий к нардепам.

Но и в этот раз нардепы не проголосовали.

После этого депутаты перешли к рассмотрению других вопросов.

Как известно, 27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписализменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатовотменить соотвествующее требование.

В феврале представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждала, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

Но антикоррупционеры сообщили, что отклонили предложение Порошенко по декларациям.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рададекларации
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