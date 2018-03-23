Россошанський може вийти на волю – адвокат

Дмитро Россошанський, якого обвинувачують у скоєнні ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська, може вийти на волю.

Про це під час прес-конференції 23 березня заявив адвокат потерпілої сторони Володимир Фурман, передає "Укрінформ".

"Потрібно розуміти, що Дмитро Россошанський може вийти на підставі закону "Про амністію" і треба звернути увагу, що вкрай важливо змінити обвинувачення і додати статтю 136 ( щодо ненадання потерпілій допомоги)", – наголошує захисник.

"Важливо також те, що згаданий закон не поширюється на особу, яка вчинила злочин, в результаті якого є смерть потерпілої, в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння", – заявив він.

Фурман зазначив, що розширення обвинувачення зі включенням обтяжуючих обставин – це єдина можливість, за якої суд зможе взяти до уваги та об'єктивно досліджувати усі докази, які надала потерпіла сторона щодо перебування Россошанського на момент вчинення ДТП у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння.

"Чи знає прокуратура про те, що такі докази існують, чи повинна вона діяти? Ми вважаємо, що прокуратура безперечно повинна це зробити, вона знає про це ще з першого судового засідання. Неодноразово про це говорилось прокурору, нами надавались відповідні заяви та клопотання, але жодної реакції від них ми не бачимо", – наголосив адвокат.

Як відомо, 30 вересня 2015 року у с. Демидів Дмитро Россошанський насмерть збив Світлану Сапатинську.

У травні 2017 року Россошанського засудили до семи років позбавлення волі.

27 грудня Апеляційний суд скасував цей вирок, але відправив справу на новий розгляд. Обвинуваченому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 лютого.

Справою про загибель Світлани Сапатинської займалася її сестра - Ірина Ноздровська, тіло якої знайшли 1 січня 2018 року у Вишгородському районі Київської області.

8 січня 2018 року перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.