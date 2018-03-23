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Россошанский может выйти на свободу – адвокат

Пятница, 23 марта 2018, 16:02

Дмитрий Россошанский, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, может выйти на свободу.

Об этом во время пресс-конференции 23 марта заявил адвокат потерпевшей стороны Владимир Фурман, передает "Укринформ".

"Нужно понимать, что Дмитрий Россошанский может выйти на основании закона "Об амнистии" и надо обратить внимание, что крайне важно изменить обвинение и добавить статью 136 (о непредоставлении потерпевшей помощи)", – отмечает защитник.

"Важно также то, что упомянутый закон не распространяется на лицо, совершившее преступление, повлекшее смерть потерпевшей, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - заявил он.

Фурман отметил, что расширение обвинения со включением отягчающих обстоятельств - это единственная возможность, при которой суд сможет принять во внимание и объективно исследовать все доказательства, которые предоставила потерпевшая сторона по пребыванию Россошанского на момент совершения ДТП в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

"Знает ли прокуратура о том, что такие доказательства существуют, должна ли она действовать? Мы считаем, что прокуратура бесспорно должна это сделать, она знает об этом еще с первого судебного заседания. Неоднократно об этом говорилось прокурору, мы предоставляли соответствующие заявления и ходатайства, но никакой реакции от них мы не видим", – отметил адвокат.

Как известно, 30 сентября 2015 в с. Демидов Дмитрий Россошанский насмерть сбил Светлану Сапатинскую.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

27 декабря Апелляционный суд отменил этот приговор, но отправил дело на новое рассмотрение. Обвиняемому продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 февраля.

Делом о гибели Светланы Сапатинской занималась ее сестра - Ирина Ноздровская, тело которой нашли 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области.

8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

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