Нацкорпус збирається подавати до суду через ситуацію на "АТЕКу"

"Національний корпус" має намір подати до суду через слідчі дії на заводі "АТЕК" у п'ятницю.

Про це повідомив лідер партії Андрій Білецький в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Так, ми будемо доводити цю справу до суду. Тому що дозволяти монтувати нову диктатуру в країні – це занадто дорого для всієї нашої нації", - зазначив Білецький.

Як повідомлялося, вранці 23 березня на заводі "АТЕК" почалися слідчі дії.



"Національний корпус", структури якого розташовані на території АТЕКу, заявили про "захоплення" їхньої рекрутингової бази і "провокацію" влади. "Грузинський легіон" заявив про рейдерське захоплення – з боку подружжя Романа та Світлани Зваричів.



Речник Національної поліції Ярослав Тракало запевнив, що громадські чи політичні формування правоохоронців не цікавлять.



У поліції повідомили, що вилучення документів пов'язане з розслідуванням ймовірного незаконного заволодіння майном ПрАТ "АТЕК" на суму понад 54 млн грн (ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У "Національному корпусі" заявили, що в їхніх приміщеннях на заводі "АТЕК" після слідчих дій зникли нагороди для колишніх бійців АТО і деяка документація.