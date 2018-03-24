Нацкорпус собирается подавать в суд из-за ситуации на "АТЕКе"

"Национальный корпус" намерен подать в суд из-следственных действий на заводе "АТЕК" в пятницу.

Об этом сообщил лидер партии Андрей Белецкий в интервью Радио Свобода.

"Да, мы будем доводить это дело до суда. Потому что позволять монтировать новую диктатуру в стране - это слишком дорого для всей нашей нации", - отметил Белецкий.

Как известно, утром 23 марта на АТЭКе начались следственные действия.

"Национальный корпус", структуры которого расположены на территории АТЭКа, заявили о "захвате" их рекрутинговой базы и "провокации" властей. "Грузинский легион" заявил о рейдерском захвате – со стороны четы Романа и Светланы Зварычей.



Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало заверил, что общественные или политические формирования правоохранителей не интересуют.

В полиции сообщили, что выемка документов связана с расследованием вероятного незаконного завладения имуществом ЗАО "АТЭК" на сумму более 54 млн грн (ч. 5 ст. 191 УКУ – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В "Национальном корпусе" заявили, что в их помещениях на заводе "АТЭК" после следственных действий исчезли награды для бывших бойцов АТО и некоторая документация.