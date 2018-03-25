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Пєсков розповів про "нового Путіна": Це симбіоз

Неділя, 25 березня 2018, 17:59
Пєсков розповів про нового Путіна: Це симбіоз

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, яким буде "новий Путін" після "переобрання" на пост глави держави.

В інтерв'ю програмі "Підсумки тижня" на телеканалі НТВ Пєсков заявив, що "новий Путін - це симбіоз", пише ТАСС.

"Новий Путін - це симбіоз Путіна, якого ми знаємо і навколо якого ми об'єднуємося, плюс Путін, який розуміє, що нам потрібно у майбутньому. У нього бачення набагато ширше, ніж у звичайного виборця ... Люди знають, що якщо Путін каже, куди йти і як йти, то він не кидає слів на вітер", - заявив Пєсков.

Він додав, що пріоритетними для президента є "внутрішні проблеми" Росії і зазначив, що Путін "неодноразово доводив, що він не популіст".

Раніше Пєсков заявив про зовнішньополітичний курс президента: за його словами, основним вектором Путіна є "встановлення дружніх зв'язків з усіма країнами світу", але він "нікому не дозволить заступати за червоні лінії національних інтересів Росії".

Також Пєсков зазначив, що у Путіна є конкретна програма, яку було озвучено в ході послання Федеральним зборам.

Як відомо, 18 березня - у четверту річницю анексії Криму Росією - в РФ пройшли вибори президента. 

За даними ЦВК РФ, чинний президент РФ набрав 76,66% голосів. У ЦВК заявили про відсутність серйозних порушень під час голосування, а результат Путіна голова комісії назвала "рекордним".

Голосування, проведене на окупованому півострові, Україна та Захід не визнають, адже воно незаконне.

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники". Також, за його словами, бойкотували "вибори" і частина росіян.

Теми: вибориПутінРосія
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