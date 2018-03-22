Рада визнала нелегітимними російські вибори в анексованому Криму

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Четвер, 22 березня 2018, 14:22

Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента РФ на території анексованого нею Криму.

За постанову №8168-1 проголосували 255 нардепів.

У заяві вказується, що "організація окупаційною російською адміністрацією в рамках виборів президента Російської Федерації голосування на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та міста Севастополь є протиправною".

Також у заяві Верховна Рада закликала "міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти Російської Федерації та персональні санкції (обмеження) до осіб, причетних до організації і проведення незаконного голосування".

Як відомо, раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що найбільш прийнятною реакцією Верховної Ради на вибори президента РФ є заява про їх невизнання на території окупованого Криму.

Як відомо, 18 березня, в день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Очікувано лідирував чинний президент Володимир Путін.

Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари не голосували на незаконних "виборах" президента Росії на окупованому півострові.

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники". Також, за його словами, бойкотували "вибори" і частина росіян.

Олександр Шумілін, УП
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Теми: Крим вибори Путін
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