Песков рассказал о "новом Путине": Это симбиоз

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким будет "новый Путин" после "переизбрания" на пост главы государства.

В интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ Песков заявил, что "новый Путин - это симбиоз", пишет ТАСС.

"Новый Путин - это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него видение намного более широкое, чем у обычного избирателя ... Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер", - заявил Песков.

Он добавил, что приоритетными для президента являются "внутренние проблемы" России и отметил, что Путин "неоднократно доказывал, что он не популист".

Ранее Песков заявил о внешнеполитическом курсе президента: по его словам, основным вектором Путина является "установление дружественных связей со всеми странами мира", но он "никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России".



Также Песков отметил, что у Путина есть конкретная программа, которая была озвучена в ходе послания Федеральному собранию.

Как известно, 18 марта - в четвертую годовщину аннексии Крыма Россией - в РФ прошли выборы президента.

По данным ЦИК РФ, действующий президент РФ набрал 76,66% голосов. В ЦИК заявили об отсутствии серьезных нарушений во время голосования, а результат Путина глава комиссии назвала "рекордным".

Голосование, проведенное на оккупированном полуострове, Украина и Запад не признают, поскольку оно незаконно.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные "выборы" - преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировала "выборы" и часть россиян.