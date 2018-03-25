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Песков рассказал о "новом Путине": Это симбиоз

Воскресенье, 25 марта 2018, 17:59
Песков рассказал о новом Путине: Это симбиоз

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким будет "новый Путин" после "переизбрания" на пост главы государства.

В интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ Песков заявил, что "новый Путин - это симбиоз", пишет ТАСС

"Новый Путин - это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него видение намного более широкое, чем у обычного избирателя ... Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер", - заявил Песков. 

Он добавил, что приоритетными для президента являются "внутренние проблемы" России и отметил, что Путин "неоднократно доказывал, что он не популист".

Ранее Песков заявил о внешнеполитическом курсе президента: по его словам, основным вектором Путина является "установление дружественных связей со всеми странами мира", но он "никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России".

Также Песков отметил, что у Путина есть конкретная программа, которая была озвучена в ходе послания Федеральному собранию.

Как известно, 18 марта - в четвертую годовщину аннексии Крыма Россией - в РФ прошли выборы президента.

По данным ЦИК РФ, действующий президент РФ набрал 76,66% голосов. В ЦИК заявили об отсутствии серьезных нарушений во время голосования, а результат Путина глава комиссии назвала "рекордным".

Голосование, проведенное на оккупированном полуострове, Украина и Запад не признают, поскольку оно незаконно.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные "выборы" - преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировала  "выборы" и часть россиян. 

Темы: виборыПутинРосcия
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