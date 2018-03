У Нідерландах відкрили меморіал жертвам катастрофи MH17

У місті Ейндховен (Нідерланди) відкрили меморіал "Зв'язок" у пам'ять про жертв катастрофи MH17.

Про це у Twitter повідомило посольство України у Нідерландах.

"Трагедія MH17 об'єднала нас! Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap