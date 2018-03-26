У Нідерландах відкрили меморіал жертвам катастрофи MH17

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Понеділок, 26 березня 2018, 01:07

У місті Ейндховен (Нідерланди) відкрили меморіал "Зв'язок" у пам'ять про жертв катастрофи MH17.

Про це у Twitter повідомило посольство України у Нідерландах.

"Трагедія MH17 об'єднала нас! Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Місцеве видання Omroep Brabant пише, що меморіал відкрили 24 березня біля авіабази в Ейндховені.

Скульптура складається із бронзових стрічок з текстом: "Я тебе не забуду", які утворюють глобус. У постаменті – 298 каменів, що символізують жертв катастрофи.

 

Як повідомлялось, уряд Нідерландів готує законодавче підґрунтя для судового переслідування будь-яких підозрюваних у причетності до катастрофи малайзійського "Боїнга".

Як відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").

Раніше в США кілька родичів загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" під Донецьком виграли позов до Гіркіна й отримали право на 20 млн доларів компенсацій кожен.

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Теми: MH17 Донбас
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