В Нидерландах открыли мемориал жертвам катастрофы MH17

В городе Эйндховен (Нидерланды) открыли мемориал "Связь" в память о жертвах катастрофы MH17.

Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Нидерландах.

"Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap — UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) March 25, 2018

Местное издание Omroep Brabant пишет, что мемориал открыли 24 марта возле авиабазы ​​в Эйндховене.

Скульптура состоит из бронзовых лент с текстом: "Я тебя не забуду", которые образуют глобус. В постаменте – 298 камней, символизирующих жертв катастрофы.

Как сообщалось, правительство Нидерландов готовит законодательное основание для судебного преследования любых подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга".

Как известно, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").

Ранее в США несколько родственников погибших в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком выиграли иск к Гиркину и получили право на 20 млн долларов компенсаций каждый.