Журналісти порахували, у кого з нардепів найбільше зброї

87 депутатів Верховної Ради володіють 323 одиницями вогнепальної зброї, що становить 18% від усієї зареєстрованої в Україні зброї у 2016 році.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Зазначається, що згідно щорічних декларацій за 2016 рік, найбільшим любителем зброї серед депутатів виявився Нестор Шуфрич, який вказав колекцію зі 156 одиниць вогнепальної зброї.

На другому місці опинився його колега-опоблоківець Михайло Добкін. У його декларації - 18 мисливських рушниць та карабінів з оптичними прицілами та навіть приладами нічного бачення таких марок як Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer і J. Koschat.

За даними видання, в трійку володарів найбільшої колекції зброї потрапив і нардеп Геннадій Бобов. Він володіє трьома гладкоствольними рушницями Krieghoff, Merkel, Winchester, трьома мисливськими карабінами на базі автомата Калашнікова, гвинтівкою Walther G22, карабіном Browning BAR і травматичним пістолетом Форт 12Р.

На четвертому місці - Віталій Хомутиннік із 6 мисливськими рушницями та карабінами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel і Sauer.

І замикає п’ятірку лідерів Юрій Мірошниченко. У його декларації - 5 мисливських гвинтівок марок H-S Precision, Mauser і Dakota.

Також повідомляється, що 63 чинних народних депутати значаться у списках нагороджених вогнепальною зброєю Адміністрацією президента та Міністром МВС Арсеном Аваковим, але в їхніх деклараціях вона не значиться.

Журналісти зазначають, що у якості нагород депутати отримували не лише пістолети, а й автоматичну зброю.

"Наприклад, чотирьом нардепам-"радикалам" Олегу Ляшку, Сергію Скуратовському, Олексію Ленському та Сергію Рибалці Аваков вручив пістолети-кулемети МР5, а "нарфронтіцям" Юрію Березі та Сергію Пашинському - автомати "Форт 224"", - повідомляють у виданні.

При цьому зазначається, щонайбільш "вшанованим" виявився Ігор Котвіцький - він отримав аж 6 пістолетів Smith&Wesson, АПС, Маузер, Glock 17, Форт 9, Форт 17 і Форт 21, ставши абсолютним рекордсменом серед нагороджених.

Також повідомляється, що найозброєнішою парламентською фракцією став "Опозиційний блок" - його депутати задекларували 188 одиниць вогнепальної зброї.

Ще 40 нагородних "стволів" знаходяться у "підпіллі" в "Народного фронту" (тобто не фігурують у деклараціях).

На третьому місці - "Блок Петра Порошенка" із 27 нагородними "підпільними" пістолетами.

Зазначається, що близько 18% усієї задекларованої у 2016 році зброї припадає саме на народних депутатів, 87 яких володіють 323 одиницями вогнепальної зброї.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.

Згідно із законом, "до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які, відповідно до цього закону, здійснюють державну охорону відповідного будинку".

Як відомо, 15 березня із народним депутатом Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.

Сама Савченко на запитання журналістів про зброю відповіла ухильно.

Співробітники державної охорони пояснили, що не знають, чи мала народний депутат Савченко при собі зброю, оскільки згідно законодавства не мають права оглядати речі нардепів.

Після цього нардепи висловили ініціативу щодо "роззброєння" народних обранців при відвідуванні Верховної Ради.