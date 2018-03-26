Журналисты посчитали, у кого из нардепов больше оружия

87 депутатов Верховной Рады обладают 323 единицами огнестрельного оружия, что составляет 18% от всего зарегистрированного в Украине оружия в 2016 году.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Отмечается, что согласно ежегодных деклараций за 2016, самым большим любителем оружия среди депутатов оказался Нестор Шуфрич, который указал коллекцию из 156 единиц огнестрельного оружия.

На втором месте его коллега-опоблокивец Михаил Добкин. В его декларации - 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

По данным издания, в тройку обладателей самой большой коллекции оружия попал и нардеп Геннадий Бобов. Он обладает тремя гладкоствольными ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р.

На четвертом месте - Виталий Хомутынник с 6 охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer.

И замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко. В его декларации - 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

Также сообщается, что 63 действующих народных депутата числятся в списках награжденных огнестрельным оружием Администрацией президента и Министром МВД Арсеном Аваковым, но в их декларациях она не значится.

Журналисты отмечают, что в качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие.

"Например, четырем нардепам-"радикалам" Олегу Ляшко, Сергей Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбаку Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5, а "нарфронтицям" Юрию Берегу и Сергею Пашинскому - автоматы "Форт 224"", - сообщают в издании.

При этом отмечается, что наиболее "уважаемым" оказался Игорь Котвицкий - он получил аж 6 пистолетов Smith & Wesson, АПС, Маузер, Glock 17 Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных.

Также сообщается, что самой вооруженной парламентской фракцией стал "Оппозиционный блок" - его депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия.

Еще 40 наградных "стволов" находятся в "подполье" у "Народного фронта" (то есть не фигурируют в декларациях).

На третьем месте - "Блок Петра Порошенко" с 27 наградных "подпольными" пистолетами.

Отмечается, что около 18% всего задекларированного в 2016 году оружия приходится именно на народных депутатов, 87 которых обладают 323 единиц огнестрельного оружия.

Как сообщалось, на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождения народными депутатами через рамку металлоискателей.

Согласно закону, "к домам, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего дома ".

Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.

Сама Савченко на вопрос журналистов об оружии ответила уклончиво.

Сотрудники государственной охраны объяснили, что не знают, имела ли народный депутат Савченко при себе оружие, поскольку согласно законодательству не имеют права осматривать вещи нардепов.

После этого нардепы выразили инициативу относительно "разоружения" народных избранников при посещении Верховной Рады.