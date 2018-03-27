Суд над "білоруським шпигуном" у Чернігові знову перенесли

Суд у Чернігові переніс на 5 квітня чергове підготовче засідання у розгляді справи громадянина Білорусі Юрія Політики, обвинуваченого в шпигунстві.

Про це повідомляє 27 березня білоруська служба "Радіо Свобода".

"Сьогодні на засідання не прийшов перекладач", – повідомив адвокат білоруса Тарас Герелюк.



У той же час, захисник зазначив, що йому нічого не відомо з приводу можливого обміну Політики на затриманого і засудженого в Білорусі за звинуваченням у шпигунстві українського журналіста Павла Шаройка.

"Поки в справі нічого нового. Про такий обмін мені нічого невідомо", – додав він.



Згідно кримінально-процесуального кодексу України, на етапі підготовчого засідання суд повинен визначити, чи відповідає обвинувальний акт кримінальній процесуального законодавства України і чи виконав прокурор вимоги закону при його затвердженні.

"Радіо Свобода" відзначає, що 27 березня відбулася телефонна розмова між главою Білорусі Олександром Лукашенком і президентом України Петром Порошенком.

Минулого разу глави держав спілкувалися по телефону також у день судового засідання у справі Політики – 27 лютого.

За повідомленням прес-служби Петра Порошенка, як і минулого разу, вони обговорили "перший форум регіонів України та Білорусі, який відбудеться восени в Гомелі, і висловилися за активізацію економічного співробітництва між підприємцями обох країн".

Як відомо, 17 листопада 2017 року голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею "шпигунство".

У лютому повідомлялося, що Верховний суд Білорусі розглядає в закритому режимі справу Шаройка, якого звинувачують в шпигунстві.

В свою чергу в Україні судять 33-річного громадянина Білорусі Юрія Політику за звинуваченням у шпигунстві.

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У березні видання "Білоруський партизан" з посиланням на "колег у Києві" повідомило, що Україні можуть передати Шаройка в обмін на Політику.