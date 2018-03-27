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Суд над "белорусским шпионом" в Чернигове снова перенесли

Вторник, 27 марта 2018, 19:25

Суд в Чернигове перенес на 5 апреля очередное подготовительное заседание в рассмотрении дела гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже.

Об этом сообщает 27 марта белорусская служба "Радио Свобода".

"Сегодня на заседание не пришел переводчик", – сообщил адвокат белоруса Тарас Герелюк.

В то же время, защитник отметил, что ему ничего не известно по поводу возможного обмена Политики на задержанного и осужденного в Беларуси по обвинению в шпионстве украинского журналиста Павла Шаройко.

"Пока в деле ничего нового. О таком обмене мне ничего неизвестно", – добавил он.

Согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины, на этапе подготовительного заседания суд должен определить, соответствует ли обвинительный акт уголовному процессуального законодательства Украины и выполнил ли прокурор требования закона при его утверждении.

"Радио Свобода" отмечает, что 27 марта состоялся телефонный разговор между главой Беларуси Александром Лукашенко и президентом Украины Петром Порошенко.

В прошлый раз главы государств общались по телефону также в день судебного заседания по делу Политики - 27 февраля.

По сообщению пресс-службы Петра Порошенко, как и в прошлый раз, они обсудили "первый форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Гомеле, и высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран".

Как известно, 17 ноября 2017 года председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

27 ноября Павлу Шаройко было предъявлено обвинение по статье "шпионаж".

В феврале сообщалось, что Верховный суд Беларуси рассматривает в закрытом режиме дело украинского журналиста Павла Шаройко, которого обвиняют в шпионаже.

В свою очередь в Украине по обвинению в шпионаже судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику.

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В марте издание "Белорусский партизан" со ссылкой на "коллег в Киеве" сообщило, что Минск может передать Украине Шаройко в обмен на Политику.

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Темы: шпионажБеларусь
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